澳網觀眾扮C朗慶祝嚇親梅利　基域奧斯胯下救波夠娛樂性｜網球

澳網球迷為何個個C朗上身？弄得梅利及基域奧斯都不明所以。

英國球手梅利及澳洲球手基域奧斯昨日在澳網男單首圈過關，賽後都談到觀眾發出C朗拿度慶祝時的「SUI」聲音。梅利表示最初以為遭到狂噓，後來才發現觀眾扮C朗；也許是回應觀眾，基域奧斯賽後扮C朗的慶祝動作。



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34歲的英國球手梅利，昨日在澳網首圈面對格魯吉亞的巴斯拉舒韋利（Nikoloz Basilashvili），兩人激戰5盤，最終梅利以3：2險勝晉級。梅利賽後談到現場觀眾發出的奇怪聲音，他說：「最初，我覺得是噓聲，因為我前一日訓練的時候都有人噓我。我真的想不通，我最初是這樣覺得的。幾次過後，我覺得不是，我覺得好似「SUI」的聲音，像C朗慶祝入球那樣。對的，都令人非常惱怒的。」說到這裏，梅利露出微笑，「我覺得他們是做這樣。」

基域奧斯做出C朗慶祝動作。（美聯社）

不只梅利被現場觀眾「SUI」，基域奧斯也得到相同待遇。他在昨日的首圈以直落3盤淘汰英國球手布羅迪（Liam Broady），賽後做出C朗的招牌慶祝動作，以回應觀眾。這位澳洲「壞孩子」說：「我真的難以相信他們維持那麼久！他們似乎模仿C朗，C朗每次入波之後都會這樣做的。我覺得他們最多維持到10分鐘，怎料他們叫足兩個半小時，好像每一分也這樣做。我真的不明白，不了解，感覺好像外面很混亂。」

【基域奧斯扮C朗慶祝動作回應觀眾】

順帶一提，基域奧斯在比賽中「玩嘢」，施展了一招胯下打波，動作充滿娛樂性。本身這球看來沒有太大實際作用，落點在貼近正中，也沒有放網的效果，騙不倒布羅迪，更讓布羅迪「睇定」打一板正手。基域奧斯跑去救波，回了一板精彩的正手直線，令布羅迪欲救無從。

基域奧斯在比賽中「玩嘢」，施展了一招胯下打波。（美聯社）

【基域奧斯胯下打波片段】