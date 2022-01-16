澳洲「壞孩子」基域奧斯力挺　戴祖高域面具出戰澳網

有「壞孩子」之稱的澳洲網球手基域奧斯（Nick Kyrgios），加入公開聲援在澳網開始前鬧出風波的祖高域，表示如果該世界球王無緣澳網，他將戴着祖高域的面具出現在墨爾本公園。



26歲的基域奧斯場內場外的出位事跡多不勝數，怒擲球拍﹑與球證爭拗等亦不是新鮮事，與祖高域「大纜都扯唔埋」的他，當拿度等球手均沒有為祖高域說話、許多球星也對他的問題感到厭倦時，基域奧斯卻在個人直播中出面聲援祖高域。

基域奧斯（左）與祖高域在場外雖沒太大交情，卻在直播中聲援對方。（Getty Images）

基域奧斯在直播談到祖高域的簽證風波時，他說：「那個叫霍克（澳洲移民部長）的傢伙，搞得好像祖高域是我們邊境的威脅，我的感覺他並不是，我們好像把他看作是大規模殺傷性武器，其實他只是來打網球而已。」

基域奧斯在2016年最高世界排名曾升上第13位，現跌至114。（Getty Images）

說到在今日（16日）舉行的終審裁決聽證會，這名澳洲球手表示希望祖高域能上訴成功：「說真的，我希望他贏，這是非常棒的事情，現在每天都有新的東西，但這些甚至跟他是否接種疫苗無關。」

他更表示，如果祖高域最後仍無緣澳網，他會戴上其面具出現在比賽。

祖高域早前獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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基域奧斯透露他收到了祖高域的訊息回覆，後者更驚訝於得到他的支持。基域奧斯說：「每個人都有自己的觀點，但思考一下他的處境和感受，他可能也想從其他球員獲得一點支持。」這名澳洲「壞小子」更稱，「我不希望他受到任何限制，希望他可以好好地打好比賽。」