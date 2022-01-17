拿度首圈輕鬆過關再談祖高域　渴望與老對手同場競技｜澳網

養傷近半年後，35歲的拿度再戰大滿貫，在今日（17日）的澳網男單首圈直落3盤淘汰對手晉級。拿度賽後再回應祖高域被驅逐出境，他表示個人立場希望祖高域參賽，因為在體育的世界裏，最重要的比賽應該要有最好的球手參與。



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在今日的男單首輪，拿度以6：1、6：4及6：2直落3盤擊敗美國球手基朗（Marcos Giron）晉級。拿度去年受左腳傷患困擾，退出美網，到今月再次回到大滿貫的賽場，他說：「你永遠不知道何時傷癒復出，雖然很艱難，都要逐日逐日努力。不過，我一直保持正面，上星期我在這裏贏了3場比賽及1個冠軍。」他今月初在墨爾本賽贏得冠軍。

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在今屆澳網，網壇三大巨頭之中，費達拿受傷，只有拿度一人參賽。祖高域儘管想參賽，但他沒有接種疫苗，遭澳洲當局取消簽證兼驅逐出鏡，未能出賽。祖高域周一到杜拜轉機，回去塞爾維亞。祖高域手握20座大滿貫冠軍，與費達拿及拿度並列，如果再贏多一次，便可獨領群雄。

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拿度再一次回應祖高域被逐出澳洲的事件，他說：「如果法官說他的簽證有效，他就能夠在這裏比賽，法官的判決，就已經是最公平的事，代表他可以比賽。不過，昨日法官作出了另一個裁判。我永不會反對法官的說話。」

網壇兩大天王祖高域與拿度。（資料圖片/Getty Images）

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「另一方面是我個人的意見，我個人認為怎樣才是最完美？在體育的世界，最完美的情況是，最好的球員都應在場上，參加最重要的比賽，這是毫無疑問的。這是對這項運動更好的。如果祖高域可以參賽，對大家都好，我不會質疑的。不過，事實是另一回事。如我之前所講，我不會評論，現在一切已經很清楚。」

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拿度續說：「問我個人意見，我想在這裏見到他打波。如果你問他在這裏比賽是否公平，那是另一個討論，我不想講太多。」

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）