祖高域上訴失敗見盡人情冷暖　無緣澳網恐失世界一哥寶座

塞爾維亞網球巨星祖高域上訴失敗，預料日內被遞解出境。入境風波發展至今，球迷與網民反應兩極，名將拿度亦曾表態對他的問題感厭倦，而法國女子網球老將歌妮特在終極裁決後，發文支持祖高域。



祖高域拒打疫苗代價甚高，除了失去爭取衛冕澳網機會，亦有可能痛失世界球王寶座。未能衛冕的他將會損失澳網冠軍積分，目前世界排名第二的麥維迪夫（Daniil Medvedev）、第三的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）奪得冠軍的話（冠軍2000分），就可以「篡位」成為新任世界球王。

祖高域拒打疫苗參加澳網代價甚高，掀起入境風波。（Getty Images）

祖高域今次的風波可說是見盡「人情冷暖」，「老對手」拿度日前直言開始對這場入境風波感厭倦，除表示祖高域需要為自己的決定承擔後果外，亦坦言「澳網遠比任何球手都重要，有沒有祖高域，澳網仍是最偉大賽事」，他亦笑指祖高域才是今屆最大贏家。

網上出現不少祖高域惡搞圖。（Twitter）

東道主澳洲球手、有「壞孩子」之稱的網球手基域奧斯（Nick Kyrgios），則在終審裁決前公開聲援祖高域，表示如果該世界球王無緣澳網，他將戴着祖高域的面具出現在墨爾本公園，更質問球手們、點名拿度等人，為何不在祖高域艱難的時候支持他。

有網民重推舊圖，指祖高域人格高尚，曾在失冠後私下留言衷心祝福對手。（截圖）

在今日裁決後，祖高域落實上訴失敗，網上出現不少惡搞圖。網民反應兩極，也有網民重推舊圖，指祖高域人格高尚，曾在失冠後私下留言衷心祝福對手。

而法國女將歌妮特亦在Twitter加入聲援，「我只知道祖高域在任何時候都站在球員一方支持，但現在卻沒有人支持他，撐下去，祖高域」。