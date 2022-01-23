手球｜港隊火力全開大炒新加坡18分　暫列小組榜首今撼澳洲

香港手球隊續戰於沙特阿拉伯舉行的手球亞錦賽第二階段小組賽事，港隊在周六（22日）以31：13勇挫新加坡隊，奪得小組首勝。
港隊在16日出發並抵達沙特備戰，於18日展開的首階段賽事，港隊錄得1勝2負名列第3，晉身9至16名小組賽，同組對手包括阿曼、新加坡及澳洲。
港隊在周六的次階段小組賽首仗面對新加坡隊，甫開賽便積極進攻，謝永輝梅開二度為港隊取得領先優勢，加上簡翊暉、簡翊文與羅俊耀先後得分，上半場已拋離對手16：8。
實力被看高一線的港隊今仗火力全開，下半場多位球員取得入球，最終以31：13大勝對手，在第二階段賽事旗開得勝。
港隊以較佳得失分暫列榜首，將在香港時間周日（23日）晚上7時與澳洲對壘。若港隊勝出餘下兩戰取得小組首名，將晉級第9名名次賽；小組次名則會晉級第11名名次賽，如此推進。
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