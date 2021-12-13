手球普及緩慢　前港隊代表開辦訓練學院　幼兒教育切入培養後進

香港手球，在芸芸的球類運動中，普及性似乎「比上不足比下有餘」。

若要在彈丸之地，分配到完全充分的資源去發展，對於非精英項目可謂天方夜譚。惟要力爭上游擴大基層，一眾被標籤非精英的項目，還是靠「自己」，就如前香港手球隊代表湛永基、葉仕仁及袁卡爾一樣。



「好老實，我們是中學才接觸手球」，湛永基（湛sir）直言中學階段透過體育堂接觸手球。旁邊的葉仕仁（葉sir）皆是，如非中學老師的影響亦未必投身手球：「那時候中學的體育老師剛好是教手球青年軍，在首次體育堂他就讓我們參與手球了；中學生通常足、籃、手也試試，但手球競爭相對細，所以最後選擇了它。」

湛sir開辦手球學校訓練學院（StarZ Handball Academy） 培養後進。（楊宇翹攝）

手球1970年引入香港，兩年後第一屆全港男女子手球聯賽正式成立，時至今日不少中學已引入此項目推廣。不過在學界參賽學校數目一欄，對比起籃球、足球、排球，手球的參與度完全比下去。

以2018至19年度為例，在港島及九龍地域籃球項目一共分為3個組別，男女子合計106間學校參賽；足球項目3個組別則只有男子賽，但已錄167間參賽學校；排球男女子3個組別達220所參賽學校。反之，手球分男子2組別及女子組別，合計只有40間參賽學校。

香港手球「起跑」比較遲，提早讓小朋友接觸有助整體發展。（楊宇翹攝）

從數字上可見，要在手球圈突圍而出，機率理當較大。就手球參賽學校可見，發展仍在「普及化」努力，若要遞升至「精英化」階段，先得擴大基數。

「要從小發展，幼兒教育」，因此湛sir決議開辦手球學校訓練學院（StarZ Handball Academy） 培養後進。湛Sir說續解釋：「從現實層面看，要令家長讓兒女參與，手球需要一些誘因，例如某某名校有手球隊，是一個動力去參與；但我們關注的非這部分，手球在香港未普及，很多父母不熟運動但也會聽過NBA、曼聯、女排大獎賽，至於手球聯賽呢？外國職業球員年薪多少？他們不懂，因為不知道手球的存在，所以我們要把它『入屋』。」

葉仕仁（左起）湛永基及袁卡爾同為前香港手球隊代表。（楊宇翹攝）

的確要接近「精英化」階段，提早讓小朋友接觸有助整體發展，為香港女子隊總教練的葉sir表示，香港手球「起跑」的確比較遲。「我們比較輸蝕」，葉sir說道，「其他國家的大概5、6歲接觸手球，但就我們為例，中學階段才開始，那若10年的距離就代表我們與其他國家水平差距。」

為香港女子隊總教練的葉sir表示，香港球員大多在中學階段才接觸手球，因此比較輸蝕。（楊宇翹攝）

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不過話雖如此，香港手球的海外賽表現絕不失禮。香港女子手球隊9月出戰亞洲錦標賽，縱使最終面對烏茲別克以25：28落敗，僅無緣以第5取得世錦賽入場券，但作為非精英項目，球員甚至要向公司請假4至5星期，眾將能取得亞洲前6，已經非常難得。

香港女子手球隊9月出戰亞洲錦標賽，僅無緣以第5取得世錦賽入場券。（Asian Handball Federation facebook）

同為港女隊教練之一的袁卡爾也透露，此行一直碰上阻滯，最終成績絕對收貨：「本身賽事是8月舉行，然後改到9月，令大家為隔離幾日苦惱？如去韓國隔14日，但後來移師約旦就要21日，公司會派假嗎？種種問題，令備戰有少少影響。」最終順利出隊，第6的成績也記載球員的無限付出。

袁卡爾教練認為9月女隊在亞錦賽第6的成績，記載球員的無限付出。（楊宇翹攝）

當然要進一步踏足「精英化」階段，資源配套緊絀的延伸問題先得改善，就如各大「非精英項目」一樣，手球亦面對場地、暴光率低等難處。惟要在被動支援下，突跳「精英化」階段並不現實。「要先『入屋』」，湛sir強調現階段香港手球最需要參與人口，「如果10個有1個玩手球，20個有2個、30個有3個......那我們就擴大底數。」

的確積少成多是辦法之一，而對於手球，甚至各大普及中的運動，青訓是社區推廣的最佳切入點。