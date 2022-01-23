手球．亞錦賽｜對手澳洲爆疫棄賽　香港隊不戰而勝續留名次賽榜首

撰文：葉詩敏
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香港男子手球隊在周日（23日）續戰於沙特亞拉伯舉行的亞洲手球錦標賽，進入第二階段小組賽事，香港隊在澳洲棄賽下，自動以10：0取勝，續列小組榜首。

港隊在第一階段小組賽錄1勝2負名列第3，晉身第二階段的9至16名小組賽，同組對手包括阿曼、新加坡及澳洲。

手球｜港隊火力全開大炒新加坡18分　暫列小組榜首今撼澳洲
港隊今晚原定與澳洲隊對陣。（直播截圖）

周六在第二階段首戰大勝新加坡18分的港隊，今晚再度登場迎戰澳洲隊，惟對手繼昨日對阿曼棄賽後再缺戰，港隊獲不戰而勝10：0 ，於小組賽錄兩連勝。

據澳洲手球隊官網指出，該隊中有部分成員在新冠病毒檢測結果呈陽性需要隔離，僅餘下7名球員是陰性，因而放棄兩場比賽。

澳洲隊連續兩場棄賽。（直播截圖）

與港隊同組的阿曼，今晚稍後時間對新加坡。港隊暫以較佳得失球續列榜首，下一仗將在香港時間周二（25日）下午5時對阿曼。

若取得小組首名，將晉級第9名名次賽；小組次名則會晉級第11名名次賽，如此類推。

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