元朗行山路線︱午後出發沉着應戰去蠔殼山　賞廣闊平原夕陽美景

這些年來，印象中只有一次行山是下午出發，昨天是第二次。下午出發行山有個好處，就是下山時能觀賞日落。不過，這次低估了山坡的斜度和翻山越嶺的長度，走到後段有點力有不繼。再加上下掌牛山前往蠔殼山的路上不慎絆倒，左腳扭傷了筋，沒有退路下只好忍痛繼續爬上蠔殼山頂。

每次受傷，我都沉着應戰。不哭不鬧，不製造麻煩，因為路還是要走下去，或許不知不覺我已經變成一個野孩子了。



日期：1-11-2020 路線：大欖隧道收費站 › 大欖涌郊遊徑 › 掌牛山 › 蠔殼山 › 凹頭 時間：14：00 - 17：40（包括休息和拍照） 交通：大欖隧道轉車站下車，回程可從凹頭走到形點或搭小巴到元朗市中心 注意事項：從井坑山下掌牛山路段十分斜，砂石容易滑落，宜戴手套手足並用下坡。掌牛山和蠔殼山全段暴露山頭，宜帶帽或防曬用具。



從大欖隧道轉車站出發，沿着大欖涌郊遊徑一直走，多是泥石路。直到走到井坑山後，可稍作休息，畢竟之後的路段幾乎全暴露在山頭，而且需要一定的體力，需要先補充體力。

▼按圖看清路線及沿途風景，從大欖隧道轉車站出發，沿大欖涌郊遊徑走👇👇👇

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從井坑山下山開始，需要兩下兩上才能到達蠔殼山頂，每次上下各100多米，但是坡度有60度以上，需要手足並用。最難走的是井坑山下去掌牛山的那段路，全段差不多是垂直而下，斜得站也站不住。

▼按圖看清路線及沿途風景，由井坑山去掌牛山👇👇👇

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我直接就蹲下來慢慢滑下去，有時候就扶着一兩塊石頭往下蹬，褲子都沾滿了泥土了。由於沒有手套。我雙手的手掌被石頭磨掉了一小部分表皮，幸好沒有流血。有些位置砂石滿佈，身體走兩步就好像被路拉着走，腳一直往前衝，完全剎不了車。還好前方是平坡，否則我真的會掉下山了。休息了一會兒，就朝着蠔殼山出發了。

在野草包圍的斜路上，我的呼吸愈來愈重。走着走着，不消1小時終於登頂了。

▼按圖看清路線及沿途風景，前往蠔殼山👇👇👇

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夕陽西斜，遠處的群山在煙霞中展現一條灰黑的輪廓，山下田野和村屋相映成趣，一幅田園清幽的山水畫映入眼簾。環視山下，元朗市中心、高速公路、西鐵站、無數條圍村一覽無遺，開闊的景觀帶著山林的寂靜，令人徜徉於無盡的釋放中。

下山的路上，橘黃的夕陽仍然高掛，陪伴着我走。出了一身汗，走了幾個山頭，擁抱了幾道風景，生活本來就是那麼簡單。

▼按圖看清路線及欣賞蠔殼山的夕陽👇👇👇

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【本文獲「一元去哪兒」授權轉載，作者Facebook】