元朗行山到深井｜大欖自然教育徑全港最長　多起伏不適合遠足初哥

撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-07-04 17:16

大欖自然教育徑位於大欖郊野公園內，連接元朗大棠和深井，是全港最長的自然教育徑，沿途景色優美。初段走在山林之中，惟後段上落起伏，且亦較為長途，所以只適合具遠足經驗人士。 長度：10公里 時間：4小時

經過通過清快塘的大欖林徑，沿車路往上走不久便會見看被青翠樹枝遮掩著的大欖涌水塘，再往上走不久，樹木開始疏落，更有一處突出的平地，可供您把水塘盡收眼簾。

到達最高的山頭，有一觀景台，並設有休息的木椅，供遊人休息，壯觀的青馬大橋和汀九橋伴隨着清風是先前上行的回饋。未段下行，途經民安隊圓墩營和深井沉澱塘，到終點再往下行到達青龍頭。

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導賞點

1. 伯公廟：伯公廟是從前元朗村民興建，以保出入平安的。

2. 傳意牌：此段教育徑由私營公司贊助，以自然教育為主題，鼓勵遊人「觀察」、「思考」、「體驗」自然，並設有20個傳意牌，主要介紹持續林業的技術。傳意牌上更有思考和引導問題，讓遊人在欣賞山林景色之餘，同時認識大自然。

3. 植物：遊人可留意植林的樹木是整齊而樹種單一的，而天然林的樹木則參差且樹種大異。教育徑大部分為植林區，由於山火在此徑常見，因此亦可見大量種植以作為防火線的白千層和紅膠木。

設施：傳意牌、野餐地點、觀景台、洗手間。

交通資料： 起點：乘搭港鐵巴士K66號（於港鐵朗屏站上車）或公共小巴（於元朗市上車），於大棠山路站下車，沿大棠山道上行約60分鐘至起點。 終點：沿龍如路而下到達青山公路，在青龍頭村站乘搭九巴52X號（至旺角）、53號、專線小巴96號或96M號（至荃灣）離去。

大欖自然教育徑初段走在山林之中，惟後段上落起伏，且亦較為長途，所以只適合具遠足經驗人士。（郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：大欖自然教育徑】

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