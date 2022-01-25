熱刺三大中場全遭棄用　干地治下前途黯淡傳相繼外借｜足球轉會

意大利名帥干地上任英超球隊熱刺的領隊，如何在轉會窗重整陣容，令外界關注。周一凌晨打吡戰作客車路士，後備席一個安排，展現干地鐵血一面。

干地寧可犧牲創造力，派出一個預料不會上場的小將，向三名掙扎多時的中場間接宣判。



熱刺作客車路士的大軍名單中，後備席上出現42號哈菲韋特。這位20歲小將是預備組聯賽擔任隊長，本季在英超第2次任後備。不過，他司職防中，後備席已有奧利華史基普，一如所料，最終由史基普入替上陣。

哈菲韋特（右）是青年隊隊長，但明顯不是防中後備首選。（Getty Images）

干地的後備名單中，放棄大部分具創造力中場球員，只留下拜恩基爾及盧卡斯莫拉。尼當比利及迪利阿里一如所料不入名單，但阿根廷中場盧施素亦「消失」，便惹來關注。他在養傷至本月初復出，在兩仗聯賽後備上陣。

這等同攤牌了。（IG@locelsogiovani）

軍令如山，領隊安排，球員只得服從。盧施素似乎心中有數，不怕「搲爛面」。他在Instagram發放限時動態，發放隊內訓練照，並澄清自己具備百分百狀態，「毫無問題，感覺良好」，只好祝隊友在比賽中好運。

盧施素先借後買，可是熱刺始終找不到「說明書」。（Getty Images）

干地在落敗後被問及剔除盧施素是否代表將要離隊，僅回應：「我挑選球員應付今仗。這條問題要留給球會回答。」

干地準備中場大清洗。（Getty Images）

三名當打中場，前途已定。尼當比利日前已被安排獨自操練，傳聞有機會外借法甲巴黎聖日耳門。迪利阿里近季持續未見起色，近期已被干地棄用，賽前已指不會進入大名單，消息亦指紐卡素有意提出借用。至於熱刺一年前才正式買斷盧施素，在不同領隊治下，始終未能發揮最佳水準。傳聞指西甲球會西維爾有意招攬。

曾經被視為英格蘭的未來，迪利阿里近兩季完全迷失。（Getty Images）

干地為求增兵，以快速重整陣容，衝擊錦標，日前已要求熱刺主席利維增兵，言談間更要求熱刺聽從他的說話。近期傳得「似層層」的一宗轉會消息，是狼隊「大隻佬」翼鋒阿達馬查奧爾接受加盟。