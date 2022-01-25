熱刺三大中場全遭棄用　干地治下前途黯淡傳相繼外借｜足球轉會

意大利名帥干地上任英超球隊熱刺的領隊，如何在轉會窗重整陣容，令外界關注。周一凌晨打吡戰作客車路士，後備席一個安排，展現干地鐵血一面。
干地寧可犧牲創造力，派出一個預料不會上場的小將，向三名掙扎多時的中場間接宣判。
熱刺作客車路士的大軍名單中，後備席上出現42號哈菲韋特。這位20歲小將是預備組聯賽擔任隊長，本季在英超第2次任後備。不過，他司職防中，後備席已有奧利華史基普，一如所料，最終由史基普入替上陣。
干地的後備名單中，放棄大部分具創造力中場球員，只留下拜恩基爾及盧卡斯莫拉。尼當比利及迪利阿里一如所料不入名單，但阿根廷中場盧施素亦「消失」，便惹來關注。他在養傷至本月初復出，在兩仗聯賽後備上陣。
軍令如山，領隊安排，球員只得服從。盧施素似乎心中有數，不怕「搲爛面」。他在Instagram發放限時動態，發放隊內訓練照，並澄清自己具備百分百狀態，「毫無問題，感覺良好」，只好祝隊友在比賽中好運。
干地在落敗後被問及剔除盧施素是否代表將要離隊，僅回應：「我挑選球員應付今仗。這條問題要留給球會回答。」
三名當打中場，前途已定。尼當比利日前已被安排獨自操練，傳聞有機會外借法甲巴黎聖日耳門。迪利阿里近季持續未見起色，近期已被干地棄用，賽前已指不會進入大名單，消息亦指紐卡素有意提出借用。至於熱刺一年前才正式買斷盧施素，在不同領隊治下，始終未能發揮最佳水準。傳聞指西甲球會西維爾有意招攬。
干地為求增兵，以快速重整陣容，衝擊錦標，日前已要求熱刺主席利維增兵，言談間更要求熱刺聽從他的說話。近期傳得「似層層」的一宗轉會消息，是狼隊「大隻佬」翼鋒阿達馬查奧爾接受加盟。
英超｜VAR再度左右倫敦打吡大局 卡尼皮毛犯規食詐糊英超｜薛耶治轟金球閃耀全場 全靠杜慈一個變動造就大爆發英超︱車路士對熱刺將帥評分 薛耶治、蒙特閃耀 盧卡古黯然無光英超︱車路士2：0熱刺 薛耶治金球開紀錄 堤亞高施華頭槌奠勝英超．賽前消息︱熱刺貝雲積正選上陣 車路士跑動王簡迪被貶後備足球轉會｜熱刺求購英超過人王遭拒 干地催促管理層增兵：聽我講