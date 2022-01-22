足球轉會｜熱刺求購英超過人王遭拒　干地催促管理層增兵：聽我講

熱刺領隊干地向管理層施壓，催促熱刺增兵。據報，熱刺的頭號目標是狼隊翼鋒阿達馬查奧爾，日前開價1500萬鎊遭拒，雙方仍繼續談判。



干地向傳媒表示，他已經告知熱刺主席利維增兵計劃，但1月轉會窗已過大半，買賣也沒有動作。干地看來感到不耐煩，開腔催促管理層，希望球會聽他的說話。這位季中接替紐奴的意大利籍主帥說：「我已經評估過陣容，我亦跟球會談過，現在希望球會聽從我的說話。」

干地希望球會聽從他的建議。（Getty Images）

熱刺周四向狼隊報價1500萬鎊，求購以盤扭能力見稱的翼鋒阿達馬查奧爾，後者與狼隊只餘年半合約。不過，狼隊嫌熱刺出手太低而拒絕。據英國《衛報》透露，狼隊只是善價而沽，心理價位是2500萬鎊，相信兩隊會繼續就轉會窗磋商。據統計，阿達馬查奧爾及紐卡素的辛特麥斯明並列英超過人榜榜首，兩人同樣場均4.3次盤扭過人。