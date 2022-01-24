英超．賽前消息︱熱刺貝雲積正選上陣　車路士跑動王簡迪被貶後備

本周英超重頭戲，車路士主場迎戰另一支倫敦球會熱刺。藍軍已經連續4場英超未嚐勝仗，領隊杜慈較周中1：1賽和白禮頓作出兩個調動，中場「跑動王」簡迪和左閘馬高斯阿朗素均被貶後備。

熱刺方面，周中對李斯特城補時階段梅開二度、助球隊神奇反勝的貝雲積，獲派正選出場。



車路士主場出戰，個別球迷一早入場。（Getty Images）

車路士正選陣容（4-2-2-2）：

門將：阿列沙巴拿加

後衛：馬蘭沙亞、魯迪格、堤亞高施華、艾斯派古達

防守中場：佐真奴、高華錫

進攻中場：美臣蒙特、薛耶治

前鋒：盧卡古、赫臣奧杜爾



熱刺正選陣容（4-4-2）：

門將：洛里斯

後衛：賓戴維斯、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、坦根加

中場：賴恩施斯隆、賀積查治、哈利雲克斯、杜靴迪

前鋒：哈利卡尼、貝雲積



熱刺較上場作出4個變動，賽前領隊干地受訪時直言：「限米煮限飯」，只能用手頭上可用球員上陣，例如「光頭仔」莫拉未及操起，只好先列後備。今仗杜靴迪、艾歷迪亞和施斯隆同獲正選，利古朗、艾馬遜和史基普全部先列後備。盧施素和迪利阿里均不在大軍名單，不過最傷的當然是孫興慜未能趕及傷癒復出。