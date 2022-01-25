英超｜迪利阿里遭棄用疑「擺爛」　大戰期間上載無聊短片後急刪

兩屆英超最佳青年球員得主迪利阿里，面臨生涯十字路口。這位熱刺中場事業陷入瓶頸，接連遭不同領隊棄用，去向未明。

自救，不如自棄。熱刺剛戰北倫敦打吡作客車路士，不入大名單的他，以行動表態。隊友苦戰中，有球迷發現他在社交媒體出片，打發時間，難免令球隊與球迷留下壞印象。



25歲的阿里未能爭取季中上任的領隊干地信任，打吡戰之前已有消息指他不入大名單，並將會被外借。果然，干地安排青年球員任後備，摒棄三名具創造力的中場。

迪利阿里（Getty Images）

賽事期間，有球迷發現阿里這位社交媒體達人，在抖音發布影片。他在自拍片段中使用特效濾鏡，選出跟他樣貌最相似的動物。

他看見濾鏡抽出一張鼴鼠照片，不禁莞爾，跟鏡頭外的人說笑。而影片傳出電視聲音，似乎是足球直播的評述。阿里及後刪除這段影片。有球迷形容這位「派對男」毀掉自己的生涯。

曾經兩度獲選最佳青年球員的阿里，近幾季表現無復舊觀。既因為熱刺進入調整期，也因為他的始終未回到最高水平。好表現往往曇花一現，一、兩場之後又打回原形。不論是摩連奴、紐奴或干地麾下，都未能站穩正選。

干地上任後，阿里在英超僅兩次正選。阿里離隊消息早於上季已傳出，但當時主席利維對這位昔日新星仍存寄望。惟時移世易，消息指熱刺願意與阿里暫時分手，接受借用，傳聞紐卡素有意出手。

干地是不是方丈呢？（Getty Images）

車路士2:0熱刺報道：