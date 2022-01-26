艾歷臣跟隨阿積士青年隊操練　舊東家門常開盡現人情味｜足球

丹麥中場基斯甸艾歷臣傳聞獲英超球隊賓福特邀請，事情尚未落實。他的舊東家阿積士則發放他「愛回家」的照片，透露這位中場發電機正在跟操。



阿積士在官方網站發布文章，介紹艾歷臣今個星期正跟隨阿積士青年隊操練。艾歷臣對於「回歸」成長地，表示相當喜悅，「我在這裏很久，今回就像回家。我跟隨青年隊，可以與高水平的球員一起操練，對我來說是完美」。他希望盡快尋回最佳狀態，「讓我找到新東家，盡快重拾水準」。

艾歷臣隨青年隊操練。（阿積士官網）

早前影片見艾歷臣（左）獨自操練，回到阿積士青年隊，可以參與隊內對抗賽。（阿積士官網）

相片所見，艾歷臣與小將一起操練，更參與對抗賽。阿積士青年隊教頭，荷蘭前國腳希汀加表示舊將有求，球會「門常開」。「他是我們的出品，如此情况下登門造訪，我們當然不會猶豫，歡迎他回來。他是小將的榜樣，有助小將成長」，希汀加說。

希汀加（左）與艾歷臣（右）握手。（阿積士官網）

艾歷臣在去年夏天歐國盃代表丹麥上陣時，突發於場上暈倒，幸及時救回生命。他事後被驗出心律不正，須裝上起搏器，因此不符合在意大利聯賽上陣的要求。他與國際米蘭解約後，近日傳聞獲賓福特開出合約，惟仍未落實加盟。