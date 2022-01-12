足球︱丹麥球星艾歷臣救命恩人卡積亞：「這一年，足球變成次要」

2021年，我們都失去了很多，全靠一些人的努力，讓世人在急劇洪流之中仍挽回一點什麼。歐洲國家盃期間親手救回隊友基斯甸艾歷臣一命的丹麥國家隊隊長卡積亞（Simon Kjaer），正是代表人物。



卡積亞的2021年，百味雜陳。（Getty Images）

去年夏天歐洲國家盃之前，卡積亞的名字絕非家傳戶曉。丹麥對芬蘭一戰上半場43分鐘，丹麥中場球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）突然心臟病發倒地，震驚世人一幕，身為艾歷臣老友兼隊友的卡積亞反應很快，與隊友馬希利（Joakim Mæhle）齊趕到，二人冷靜地一步步為對方展開急救程序。到醫護人員接手，他又帶領隊友手牽手排成保護人鏈，還為艾歷臣的另一半Sabrina送上安慰。

拜他們所賜，心臟一度停頓達5分鐘之久的艾歷臣，最終拾回一命。在歐洲球壇打滾多年來從未贏過任何錦標，足球員生涯算不上亮麗的卡積亞，一夜間成為全球知名的救人英雄。

艾歷臣一出事，卡積亞（左）和馬希利第一時間跑到他身邊，為他急救。（Getty Images）

如果我身邊沒有任何人可以倚靠的話，我根本不可能冷靜下來。 卡積亞

他不止首次入圍足球界個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）候選名單，並獲得第18名，國際足協（FIFA）更特別向他和丹麥隊軍醫頒發「主席獎」（president’s award），英國《衛報》亦向他頒發年度足球員大獎，後者專為表揚在對抗逆境、協助他人或向世人樹立典範方面有重大貢獻的球員而設。

卡積亞對這些忽然到來的榮譽，反應始終如一：這是一項集體的榮譽，與丹麥全體隊友一起分享，「我很感激所有正面的說話和感謝，亦深感榮幸，但正如我一直所講，那只是我的本能反應，每個人也會這樣做。我們所做的，是作為一支團隊去做，如果我身邊沒有任何人可以倚靠的話，我根本不可能冷靜下來。」

當時電視直播鏡頭沒有移開，繼續拍攝倒下來的艾歷臣，卡積亞於是帶領隊友手牽手，築成人鏈包圍艾歷臣，不讓直播鏡頭影到正在搶救中的隊友。（Getty Images）

回憶驚世一幕：「因為是朋友」

他強調，「那是我們的朋友，不止是同事，是朋友。這令情況緊張得多，我們按本能行事。我不相信任何人可以為這種事作準備，以我自己為例，若沒有隊友在旁，我什麼也不能做到。說到底一切只有一個目的，就是為基斯甸（艾歷臣）而做，他當時的安危以及他的家人。」

比起救人一幕的驚心動魄，丹麥國家隊和卡積亞更令人難忘的，是他們在艾歷臣出事後的反應。外界一度猜測丹麥對比利時一戰會否延期，最後比賽不止如期上演，這支北歐球隊更踢出驚人表現，上半場「輾壓」同組最強兼冠軍大熱門之一的比利時，即使最終1：2敗陣，他們之後過完一關又一關，出乎意料勇闖四強才被英格蘭戰至加時擊敗，精神力量之勇悍和強大得可怕。

重溫：丹麥用生命半場輾壓比利時

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「我解釋不到對比利時的表現」

就算是對英格蘭一戰，丹麥亦是先開紀錄一隊，卡積克不幸「擺烏龍」助英軍扳平。即使無法重演1992年丹麥奪冠奇蹟，四強已是卡積亞和丹麥上下最瘋狂幻想下亦無法想像的佳績，畢竟1992年歐國盃封王後後13次大賽均未超越八強階段。自舒米高和勞特立兄弟的「黃金一代」退下來，隊中頂級球星寥寥可數，近年靠艾歷臣一人單天保至尊，連他也失去之下，卡積亞接受《衛報》訪問時直言：「就算我們未能從分組賽出線，我也是完全OK的。」

對於他和一班隊友來說，當時要靠彼此一步一步拾回自己，回想比利時一仗，「我繼續踢下去，先熱身，入更衣室，步出球場等奏國歌，捱過國歌，聽到球證鳴笛，就由那裏開始。」卡積亞直言，「我不知道會發生什麼事，就算預備出場知道自己會踢，直到最後一刻我也不知道我會不會踢。我不知道自己會作出什麼反應，沒有人能知道，但我當時OK。」

卡積亞與艾歷臣幾乎經歷生死的友情，令人動容。（Twitter）

當足球變成次要

「我們享受了比賽，我可以肯定地告訴你，結果已不再重要，100%。它不重要，完全不重要。」現場球迷、比賽球場、以至電視機旁看直播的觀眾，全世界向他們送上的支持，深深感動卡積亞這位球場鐵漢，「我們如何能踢出如此高水平表現？我不能給你解釋，我只能回到球隊，獲得支持、信任和互相安慰。我們的團結是唯一能讓我們能夠重返球場的力量。」

他坦白說，「當然事後回想，我仍希望晉級決賽，仍為那球十二碼感氣憤，但說到底，那只是次要，對我來說，足球已變成次要。它已不再如從前重要。」正因如此，12月初膝部重創提早收咧，卡積亞也能以積極心態面對。

12月1日，今次輪到卡積亞自己倒下來，需要養傷半年。（Getty Images）

「跟艾歷臣說話是我的治療」

卡積亞說，他從艾歷臣事件中學習和成長，成為一個更好球員，「我愛踢足球，一直也愛，但我面前沒有10年去繼續，我會珍惜餘下時間。」作為一個已屆32歲的老將，12月1日在AC米蘭作客熱拿亞一仗膝部十字韌帶重創實在來得不合時，手術後至少要長休半年，他竟樂觀道，「宏觀來說，那只是我的一隻腳，那只是足球，那怕對足球員而言，它們是相當重要的。我很好，我的家人安好，我會重返球場。」

作為一個個遠隔千萬里以外的足球迷，艾歷臣事件為我們帶來的震撼漣漪尚未過去，何況是肉身與精神均最接近他的卡積亞？從賽後訪問、丹麥教練尤文特的話可見，他亦只是個有血有肉的普通人，同樣會感到害怕、無助和痛哭，幸好丹麥人自小訓練出來的獨立個性，幫忙他自行找到撫平心靈的最佳良藥，「我時常跟基斯甸（艾歷臣）說話，這是我的治療，只要我知道基斯甸OK，我便會OK；只要他很好，我便很好。」

「當然我也有需要掙扎的事情，我一直均要面對它們。不過時間會過，只要我看到基斯甸和他的家人安好，我也會一樣。這是令我找回平靜的地方，對我來說已經足夠。」2021年，卡積亞接連遇上人生最大難關，堅強地咬緊牙關捱下去，他的勇氣正是環球疫情纏繞不散無盡深海黑暗之中一座最光亮的燈塔。艾歷臣如今已接近康復，他並未放棄足球，夢想重返英超，2022年世界盃假如他能再次跟隊友並肩作戰，必定是對卡積亞以至目睹意外的世人一帖最佳心靈良藥。