基斯甸艾歷臣開腔談及死過翻生　仍不放棄夢想為丹麥出戰世界盃

在歐國盃半隻腳踏入了鬼門關的丹麥中場基斯甸艾歷臣，近日接受丹麥電視台訪問，回憶當時的經歷，「我好似死了5分鐘」。他答謝各地球迷的支持，他收到很多信件、電郵及鮮花。29歲的基斯甸艾歷臣並沒有打算就此退役，他渴望重返球場，最大的心願是再次代表丹麥國家隊，出戰2022卡塔爾世界盃。



艾歷臣說：「在醫院的時候，人們說我不斷收到花。感覺很奇怪，我沒想到大家會送花，我覺得自己好似死去了5分鐘。」

「這次的經歷非常奇特，但所有人都對我很好，收到這些祝福，對我的幫助很大。現在仍然有人寫信給我，球迷送了數以千計的信件、電郵及鮮花給我，在街上遇到的球迷也是一樣，我要多謝他們全部人的支持，真的幫到我克服這一切。」

艾歷臣歐洲國家盃為丹麥上陣期間心臟病發，幾乎魂斷球場。（Getty Images）

在去年夏天的歐國盃，丹麥對芬蘭的分組賽中，基斯甸艾歷臣突然在場上倒下，心臟一度停頓，幸好醫護人員及時趕到，拯救了他的生命。艾歷臣送院後情況穩定，之後接受手術，在體內安裝植入式心律去顫器。由於意甲規定不准裝有植入式心律去顫器的球員上陣，所以艾歷臣已經離開國際米蘭，現為自由身球員。自從歐國盃那場生死一線的分組賽後，艾歷臣已經有半年未踢過正式比賽。

【基斯甸艾歷臣分享訪問片段】

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the ❤️ pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

在場上心臟病發，差點命喪綠茵場，沒有嚇倒艾歷臣，他不希望就此為球員生涯畫上句號。他說：「我的目標是踢卡塔爾世界盃。我很想踢比賽。這是我一直以來的想法。這是一個目標及夢想。當然，教練選不選我是另一回事，但我的夢想是重返球場。我肯定我可以，因為我沒有感覺異樣。體能上，我正回到最佳狀態。」

「我的夢想是回到國家隊，再在主場比賽，證明那次意外是個別事件，再不會發生。我想證明自己，已經克服了，可以再踢國家隊。都要再說一次，還要視乎教練考核我的水平，但我的心臟不是障礙。」

「我知道還有一段距離，所以之前我要準備好踢波，證明自己回到一樣的水平。」

艾歷臣8月曾返回國際米蘭探班。（Instagram＠chriseriksen8）

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