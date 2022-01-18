英超｜艾歷臣傳獲賓福特提供半年合約　目標放眼年底世界盃

丹麥中場基斯甸艾歷臣逃出鬼門關後，力爭重返綠茵場。沒有放棄，終見曙光。
體育傳媒《The Athletic》報道，艾歷臣有望重返英超，尋求足球生涯「Take 2」。邀請他的球會並非舊東家熱刺，而是賓福特。
報道指賓福特正與現時自由身的艾歷臣洽談，有意開出半年合約，並可延長合約1年。艾歷臣的經理人早前稱，如果能夠回英落班，艾歷臣及家人「都會有回家的感覺」。
艾歷臣月初接受丹麥傳媒訪問，剖白歷劫過後，未來有何打算。他表明希望延續足球生涯，爭取在年底卡塔爾世界盃上陣。「我想比賽，一直都在腦海內。這個目標，等同夢想。我夢想重返球場，我肯定可以，狀態已經回復了，跟以前沒兩樣。」
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艾歷臣去年6月為丹麥出戰歐國盃，突然在場上暈倒，幸而及時救回一命。他事後須裝上心臟起搏器，此舉令他不符合意大利足總的規限，無緣再為國際米蘭上陣。國際米蘭上月與這位奪冠功臣解約，讓他可以回復自由身，容易覓得新東家。而艾歷臣早前返回丹麥，在青年時代曾效力的奧丹斯訓練，回復狀態。
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