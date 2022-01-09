英超熱話｜干地有情有義邀艾歷臣回歸復操　「大門一直為你而開」

上年夏天的歐洲國家盃，丹麥中場基斯甸艾歷臣心臟病發，驚嚇地在場上暈倒，幸好大步檻過。縱然逃出鬼門關，艾歷臣的足球夢依然未了，希望再度落班。或許曾經在國際米蘭合作﹑現任熱刺主帥的干地可以幫他一把。



丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃死過翻生，未有打消他的足球夢，這名29歲的丹麥球星早前接受訪問，再度表明心跡，積極尋找回歸綠茵場的機會，並以出戰卡塔爾世界盃為目標。

要踢世界盃，先要有班落，艾歷臣與國際米蘭解約後，早前重返丹麥的舊東家奧丹斯（Odense Boldklub），並進行單獨操練。英國《每日郵報》曾經透露，由前國際米蘭主帥干地執教的熱刺，有意找回艾歷臣回巢助拳。

艾歷臣效力熱刺7個球季，如今可能回歸舊東家跟操。（資料圖片／Getty Images）

熱刺在英格蘭足總盃第3圈主場對摩甘比，干地出席賽前記者會時，被問及艾歷臣，坦言熱刺的大門一直為他而開，「我近期沒與他（艾歷臣）聯絡，他在去年夏天的事件令人十分驚訝，十分高興看到他重返賽場，我們的大門一直為他而開。」

艾歷臣曾經與干地在國際米蘭共事，加上熱刺是艾歷臣的舊東家，相信只要他開聲的話，返回熱刺跟操並非難事。

干地與基斯甸艾歷臣曾經在國際米蘭合作。（資料圖片／Getty Images）

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