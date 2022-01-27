北京冬奧｜烏克蘭選手被禁與俄運動員同框　不能用俄語接受採訪

據俄羅斯通訊社報道，烏克蘭冬奧代表被敦促不要在北京冬奧上與俄羅斯運動員合照，而且不能用俄語接受採訪。



據悉，烏克蘭體育會會長Vadim Gutzeit表示，選手在參加北京冬奧時，烏克蘭選手應避免與俄羅斯運動員站在一起，並警告可能發生的「挑釁行為」。

烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh（右）受到國家人民的抨擊。（Getty Images）

俄媒此前報道稱，烏克蘭運動員被告知在冬奧期間接受採訪時不要說俄語，也不要與俄羅斯運動員合影。Vadim Gutzeit透露：「我們與所有運動員和教練舉行了網路會議，討論可能發生挑釁的情況下該怎麼做，就像在東京奧運時一樣。」

在東京奧運期間，烏克蘭跳高選手Yaroslava Mahuchikh受到國家人民的抨擊，當時她被拍攝到面帶微笑地站在俄羅斯金牌得主Mariya Lasitskene身邊。20歲的Mahuchikh是烏克蘭武裝部隊的一名中士，她後來被命令參加官員會議，以討論她的舉動。

俄羅斯在北京冬奧使用「ROC」旗幟與隊名，跟去年東京奧運的情況相同。（Getty Images）

烏克蘭國防部副部長Anna Malyar當時聲稱，Mahuchikh與人合影的行為，可能會成為「敵人情報特別行動的目標」。

而在稍後的東京殘奧會上，烏克蘭選手Ihor Tsvietov曾兩次被目睹在與俄羅斯選手一起登上領獎台後，避免與他們合照。

近來俄羅斯在烏克蘭東部地區集結兵力，而導致俄羅斯跟烏克蘭的邊境關係緊張不斷升高，烏克蘭的這一「規定」，在俄羅斯引發起憤怒。「我對此極度質疑，這完全違反了『團結』這一奧林匹克格言。」前奧運會速滑冠軍、現任俄羅斯國家杜馬代表的Svetlana Zhurova說。