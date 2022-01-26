北京冬奧｜鐵粉慶幸活在羽生結弦時代　冰王子似基督般神聖

日本「冰王子」羽生結弦將出戰下月的北京冬奧男子花式溜冰，目標完成四周半跳與爭取三連霸，日前《法新社》訪問了他的「鐵粉」，其中一名46歲美術老師松尾指為與羽生製作了數十件藝術品，包括一個木雕，指雕刻的時候「像在為基督或佛陀刻像」。



兩屆冬奧金牌得主羽生結弦在花式溜冰比賽中，投入的情感與優美的舞姿，觸動無數觀眾，羽生以熱愛小熊維尼出了名，每次比賽後，粉絲都會朝會場擲下上百隻維尼公仔，為他下起「小熊維尼雨」。

兩屆冬奧金牌得主羽生結弦實力與樣貌並重，「吸粉」無數。（Getty Images）

日前《法新社》訪問了羽生結弦在世界各地的粉絲，其中來自日本新潟縣的46歲美術老師松尾（Yumi Matsuo）說：「他很強壯，很有魅力，但給人的感覺卻稍縱即逝般，彷彿隨時都會消失。」

46歲美術老師松尾（Yumi Matsuo）為羽生結弦製作不少藝術品。（網上圖片）

松尾透露為「冰王子」製作了數十件藝術品，包括一個木雕，她說她雕刻的時候「像在為基督或佛陀刻像」，可見羽生在她心見中非常神聖。松尾指過去對滑冰毫無興趣，但在2014年索契冬奧後成了羽生迷。「他為我的生命帶來了光和色彩。」

她說慶幸能活在他的時代，希望後代能藉由她的藝術作品，了解到這個了不起的人物。

松尾指慶幸能活在羽生結弦的時代。（Getty Images）

外形俊美的羽生結弦「吸粉」無數，粉絲遍佈世界各地，居住在德國的26歲南非女粉絲Mijeanne van der Merwe表示，她同樣在過去對羽生結弦和花式溜冰一無所知，直到在電視上看到羽生參加2018年平昌冬奧。

27歲的羽生結弦即將出戰北京冬奧，矢志做出史無前例空中旋轉四周半動作。（Getty Images）

「從第一個音符開始，我就被他的表情、姿態和表演的方式迷住了。」她表示，在觀賽時眼淚忍不住奪眶而出，「從那時候起，我便盡可能密切追蹤他（的動向）。」

27歲的羽生結弦即將出戰北京冬奧，矢志做出史無前例空中旋轉四周半動作，已擁有兩面奧運金牌的他，將挑戰成為繼1928年瑞典選手Gillis Grafstrom後，首位男子花滑奧運金牌三連霸選手。