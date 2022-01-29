C朗贈女友最奢華生日　Netflix紀錄片訴說愛上她的關鍵｜足球熱話

以C朗拿度（Cristiano Ronaldo）女友佐真娜（Georgina Rodriguez）為主題的Netflix紀錄片《我是佐真娜（Soy Georgina）》，在佐真娜28歲生日當日、即周四（27日）正式上架，成為球壇熱話。

C朗與佐真娜在影片開首，便訴說兩人互相鍾情的一刻，片中更揭露平日甚少看到的畫面。



C朗的女友佐真娜在周四度過28歲生日，兩人與子女一同在杜拜度過一個極盡奢華的生日派對，C朗除了為佐真娜送上黃金玫瑰花，更在世界上最高的人工建築物哈利法塔投映出佐真娜的樣貌，祝賀她生日之餘，亦恭喜她的Netflix紀錄片在同日上映。

佐真娜的生日可說是超級奢華：

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佐真娜由名店售貨員變成「全球最多人追蹤的男人背後女人」，為C朗誕下一女、現在也懷上一對雙胞胎，C朗本身的兩子一女也以「媽媽」相稱；Instagram有逾3000萬粉絲的她，也常在社交網絡分享自己極盡奢華的生活，所有照片都少不了名牌服飾、手袋、美食、私人飛機、出席高級場合等。Netflix的紀錄片則圍繞佐真娜的生活，在第一集，亦邀來她與C朗仔細地回憶初相識時的片段。

C朗在紀錄片中坦言一開始沒料到自己會深深愛上佐真娜，圖為佐真娜生日，他相贈的黃金玫瑰。（Instagram）

C朗與佐真娜分別受訪，但分享的內容和感情卻是如出一徹。佐真娜記得遇上C朗的那一天，當時在西班牙馬德里任職Gucci售貨員的她本來準備下班，卻被一位休假的同事要求多留半小時去代為接待客人，遲了下班，卻在步出店門時跟C朗碰個正着。

「我看到一個很帥的男人……C朗在我面前停下，很有禮貌地跟我打招呼……我心中小鹿亂撞，根本不敢看他。」

曾斷絕來往兩個月 機緣下再遇即發展

C朗的版本則是：「我進門時，佐真娜就在那裏，她剛下班，那就像是……瞬間……我說不出來，就是看對眼了，她在那時進入了我的腦海，真的是這樣。」不久之後，C朗就開始邀請佐真娜一起出席活動，但之後兩個月，因C朗太忙碌、佐真娜也因父親Jorge心臟病發而情緒受困，兩人一度沒有再聯絡。但命運使然，他們其後在一個活動中相遇，C朗更邀她共晉晚餐、也開始牽手，關係由此自然穩定地發展，甚至為跟她去迪士尼樂園約會，不惜戴假髮喬裝。

C朗坦言自己從沒預期兩人的關係會發展得這麼好，「一開始我沒想過自己的感情會這麼強烈，會愛上了她……但過了一段時間，我已覺得她是命中註定的女人。」他又指佐真娜「很有趣」，「我們的年齡是有點差距的，但相較於她的年齡，她相當成熟，我也因此迷上了她。」

佐真娜年少時相當貧窮，現在卻過着最奢華的生活。（Instagram）

他曾挨餓她曾放棄夢想 相似成長背景成相知關鍵

出身貧寒的C朗在紀錄片中，點出了兩人相愛相知的關鍵：「她的人生和她的家庭，跟我非常相似。」C朗年幼時有個酗酒的父親，並與哥哥及兩位姐姐共住一間房，窮得要常捱餓，更曾在麥當勞外央求別人將漢堡相贈。

出生在西班牙小鎮的佐真娜童年並不美滿，父親Jorge因販毒而被囚10年，她自小由叔叔養大，家境亦不佳，她需要半工讀去維持生計，因沒錢上舞蹈課而被逼放棄成為舞蹈員的夢想。佐真娜將目標轉向高級時裝品牌，因而努力學習英語，一番努力後才到馬德里，獲得理想中的名店售貨員工作，雖然薪金只夠她租住由儲物室改建的房間，但也成為她認識C朗的關鍵。

佐真娜將C朗本身的子女都視如己出。（Instagram）

佐真娜在影片開首的一句話，可說是她人生的最佳總結：「我由在名店賣奢侈品、到現在在紅地毯上穿奢侈品示人，我不覺得自己了不起，但我覺得自己是個幸運的女人……我知道什麼都沒有的感覺，也知道擁有一切的感覺。」她又說，自己一直夢想有「白馬王子」會出現在生命中，「現在我有了一個，更有很棒的孩子們，他們都很愛我。我能說的是，夢想的確會成真。」

值得注意的是，《我是佐真娜》第一集也揭露了C朗的長子小基斯坦奴已有個「女朋友」，佐真娜則笑言自己「不會是個難相處的奶奶」；片中也有許多C朗在都露的超級豪宅及名車的鏡頭，佐真娜更說，自己一開始會在豪宅內迷路，「半小時才找到客廳」，入住半年後才記得所有房間的路；連一張飯枱，直徑也達3.2米，是一般人難以想像的富豪生活。