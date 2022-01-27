足球往事｜C朗魅力沒法擋　一個電話助曼聯一網打盡心儀目標

與C朗拿度做隊友，相信是不少現役球員的心願，一旦C朗親身致電邀請加盟的話，還能拒絕嗎？

巴西的達施華兄弟接受曼聯官方網站訪問，透露當年加盟，全因C朗的一通電話。



巴西的達施華兄弟拉菲爾（Rafael da Silva）及法比奧（Fabio da Silva），2008年一同加盟曼聯，可惜這對「孖生兄弟」未能在曼聯取得成功，分別在2014及15年離開奧脫福，二人如今分別效力巴西的保地花高及法國的南特。

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達施華兄弟2008年一同加盟曼聯。（資料圖片／Getty Images）

這對巴西「孖仔」加盟前早已在曼聯的雷達之中，為這交易加速的正是C朗拿度。達施華兄弟早前接受曼聯官方播客（Podcast）訪問，談及當年加盟的經歷。



拉菲爾講述畢生難忘的一幕，「當時我收到一個外國的來電，我從來未收過，然後我半信半疑地接了電話，他竟然是C朗拿度，我們曾經一同訓練。當時他先以葡文向我打招呼，然後他直接叫我們與曼聯簽約，更表示我們一定會喜歡這裏，我簡直不敢相信這是真事。」

拉菲爾至今依然記得C朗致電他的畫面，這一幕使他畢生難忘。（資料圖片／Getty Images）

拉菲爾當年先到曼聯試腳，當他返回巴西時，與法比奧分享在卡靈頓的所見所聞，由訓練場說到費格遜，但法比奧表示毫無共嗚，其後二人一同試腳，最終順利加盟紅魔鬼。

縱然達施華兄弟在曼聯的生涯並非十分順遂，當二人簽約的一刻，已達成一項成就，至今仍感自豪，「當我們簽約一刻，改善家人的生活，父母不用每一天也工作，我們更可以搬往更大的公寓。」

法比奧離開曼聯後，曾經效力米杜士堡，如今效力法甲的南特。（資料圖片／Getty Images）

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