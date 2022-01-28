足球熱話｜C朗對數據的執著　全因足球網站一個數字被惹怒

惹怒C朗拿度，其實唔難，正如早前他被調離場，隨即「嬲豬」坐在樓梯上生悶氣。足球網站《Transfermarkt》亦曾經激嬲C朗，原來只需要一個簡單的數字，這名超級球星更加封鎖對方。



C朗拿度球技好不在話下，但他的脾氣亦不少，正如早前對賓福特一仗，傷癒的他未有踢足，被換出時念念有詞，其後更擺出臭臉，全世界也知道他不滿。

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C朗被調離場後，深深不忿地坐在樓梯上。（美聯社）

C朗的「小氣簿」中，相信有足球數據網站《Transfermarkt》的名字。早在2020年，《Transfermarkt》在社交網站上列出33歲以上最高身價的10名球員，當時C朗依然排在首位。

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這個發文引來本尊回應，C朗向《Transfermarkt》發訊息，直言自己的身價比他們估計的更高。球王回覆，當然不能冷待，他們的「小編」詳盡地回應C朗，解釋整個背後的數據，然後再向C朗表明「你依然是這個年齡中的一哥」。

C朗解釋接受，態度照舊，仍然不認為《Transfermarkt》的評估，C朗以數個「笑笑」的表情符號回應他們，其後二話不說封鎖了他們的帳戶。C朗的「嬲豬」反應沒有影響《Transfermarkt》，他們表示每一個球員的身價也有爭議，所以不足掛齒。

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C朗對不同數據亦是十分執著。（資料圖片／Getty Images）

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