英超｜C朗拿度一個舉動成曼聯絕殺關鍵　賽後鼓勵隊友：團結一致

曼聯周六晚（22日）在主場絕殺韋斯咸一仗驚險萬分，過程也不順利，令C朗拿度（Cristiano Ronaldo）忍不住多次在比賽期間表達不滿。

不過，已36歲的C朗仍是曼聯絕殺的一大關鍵，他在賽後也寫下鼓勵說話，勉勵隊友。



C朗在周中對賓福特一戰被換出後，在後備席上表現得相當不滿；周六晚曼聯對韋斯咸一仗，C朗又兩次因為隊友格連活特選擇自行射門、未有傳球予他，再次表現得不太滿意並指示自己有空間接球。

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儘管如此，C朗在拉舒福特補時3分鐘的絕殺球中扮演重要角色，這個入球也將負面情緒一掃而空，這位葡萄牙球星振臂慶祝之餘，賽後也在Instagram發文鼓勵隊友。

「在英超暫停（歇冬）前贏得重要的一仗，朝我們的目標再進一步。」他接下來意有所指地寫道：「路不平坦更充滿障礙，但我們團結一致，全力去以表現令球迷為我們驕傲！去吧，紅魔！」

C朗拿度在曼聯奪得關鍵勝仗後，發文慶祝。（Instagram）

參與絕殺入球的幾位球員都背負不同故事：入球功臣拉舒福特低迷過後終於有入球、助攻的卡雲尼屢被球迷指越位、傳球予卡雲尼的安東尼馬迪爾早前被指拒絕隨曼聯出賽而鬧出「羅生門」……卻正是再早一步在中路突破的C朗，成為整個攻勢的關鍵。

《曼徹斯特晚報》記者Samuel Luckhurst就從韋斯咸的後備席上，聽到其戰術分析師說出關鍵一句：「C朗在那個（中場身後的）空間，再一次致命了！」

Samuel Luckhurst隨後翻看了入球片段，並指出：「C朗在那個位置，成功引來兩位對手球員，讓卡雲尼和馬迪爾在左路有空間發揮。」最終C朗也在成功吸引對手埋身後，再傳球予馬迪爾、馬迪爾又直傳予助攻的卡雲尼，最終造就拉舒福特入球，全取3分，周六過後暫時升上第4位。

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C朗拿度在曼聯取得關鍵勝仗後，振臂慶祝。（Getty Images）

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