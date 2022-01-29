澳網｜黃澤林攜盃四處打卡　偕拿度拍攝紀念照兼打氣

香港網球小將黃澤林（Coleman）昨（28日）贏得澳網青年組男子雙打冠軍，繼去年美網青年組雙打後再下一城。

一天過後，黃澤林上載一幀照片，帶着獎盃與即將爭奪今屆男單的西班牙「泥地王」拿度合照。這不僅是「打卡」照，更是學生得獎的紀念照。



黃澤林今午在 facebook拿着獎盃，拿度站在身旁，左手搭着黃澤林的背部，一起笑對鏡頭。

拿度不僅是世界級球手，更是「院長」。（黃澤林FACEBOOK）

黃在帖文表示感謝拿度，又留下hashtag「香港世一」、「係拿度呀」、「聽日加油」等，藉此支持「院長」明天在男單決賽有好表現。黃亦上載與教練合照，又拿着獎盃到賽事場館「打卡」。

黃澤林昨日奪得第二位大滿貫青年雙打冠軍。（Getty Images）

拿度今早亦在個人社交媒體上載限時動態，恭賀黃澤林與拍檔葛原般奴捧盃，註冊「拿度網球學院的球員贏得重要錦標」。黃澤林正是學院出品，故此特意在捧盃後找來這位世界級院長合照。拿度網球學院設於西班牙，同時設有國際學校，讓青年球手可以邊接受拿度及其團隊的訓練方式，並兼顧學業。

拿度恭賀黃澤林（左）與葛原般奴（右）合作奪冠。（instagram：rafaelnadal）

黃澤林第二度奪得大滿貫青年組男雙錦標，昨日接受《01體育》訪問稱，將會向職業賽進軍，目標今年內打入世界排名300位內。