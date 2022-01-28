澳網｜黃澤林奪冠以廣東話向港人致謝　獲拍檔盛讚發球強勁

港將黃澤林夥拍美國球手葛原般奴贏得澳網青年組男子雙打冠軍，這名17歲小將領獎時，更以廣東話向香港球迷致意。



黃澤林（Coleman）與美國球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）在澳網青年組男雙決賽，以6：3及7：6直落兩盤擊敗麥基遜（Alex Michelsen）／華利祖（Adolfo Daniel Vallejo）組合，勇奪冠軍，亦是Coleman繼2021美網青年組雙打冠軍後，生涯第2項大滿貫錦標。

黃澤林青年組男雙稱霸創歷史 連奪兩項大滿貫錦標

黃澤林在澳網贏得個人第2項青年組大滿貫雙打錦標。（Getty Images）

黃澤林繼美網後再度稱霸青年組雙打，他先以英文發表得獎感言，表示即使已是第2次高舉大滿貫錦標，依然難以置信。黃澤林其後再詢問大會可否以廣東話發言，獲准後即道：「多謝晒咁多位香港嘅球迷，包括埋喺香港睇緊我比賽嘅咁多位，同埋喺呢度呢個禮拜支持我嘅每一位，同埋多謝爸爸媽媽。」現場的香港觀眾即報以歡呼聲。

葛原般奴致謝時，特別提及在場香港球迷的大力支持，以及盛讚拍檔黃澤林的發球強勁，使他省卻不少煩惱，表示今仗是精彩的一仗。

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