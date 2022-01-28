澳網｜黃澤林青年組男雙稱霸創歷史　連奪兩項大滿貫錦標

澳洲網球公開賽青年組，港將黃澤林與拍檔葛原般奴殺入男雙決賽，與非種子組合麥基遜／華利祖爭冠。



黃澤林（Coleman）與美國球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）力克3號種子組合，躋身決賽，與美國麥基遜（Alex Michelsen）及巴拉圭球手華利祖（Adolfo Daniel Vallejo）爭冠，衝擊個人第2個青年組大滿貫雙打錦標。

縱然黃澤林與葛原般奴今次澳網首度合作，由首圈戰至決賽，二人的默契愈來愈好，一攻一守更見合拍。以強勁發球見稱的Coleman，首個發球局輕鬆保住，其後在華利祖身上找到破發機會，加上黃澤林再順利保發，一度領先局數4：1，黃澤林第3個發球局繼續發揮優勢，般奴網前截擊得手，首盤以6：3先拔頭籌。

黃澤林（左）與般奴首盤順利打破對手發球局。（Getty Images）

戰至次盤，般奴發揮其靈活的跑動能力，衝往場邊救回險球，其後Coleman網前截擊再度破發，再取領先。黃澤林／般奴其後愈打愈順，黃澤林發球局被破，局數追成5：5平手，雙方需要以「Tie-Break」分勝負，黃澤林／般奴最終以細分7：3取勝，直落兩盤擊敗對手，贏得澳網青年組男雙冠軍，黃澤林繼美網後再奪大滿貫雙打錦標。

黃澤林憑力量壓制對手。（Getty Images）

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