澳網｜黃澤林稱霸青年組男雙　定下成年組目標　先吃中餐慶祝

香港網球好手黃澤林（Coleman）今日（28日）於澳網青年組男雙決賽，夥拍美籍拍檔以直落兩盤輕取美國與巴拉圭組合封王。17歲的他連贏兩項大滿貫，成為香港史上第一人。



黃澤林與美籍新拍檔葛原般奴挾2號種子身分，在澳網青年組男雙決賽合力打出精彩一役，連同去年的美網青年組男雙冠軍，Coleman已連續贏得兩個大滿貫冠軍。

黃澤林（左）與美籍拍檔葛原般奴挾2號種子身分，在澳網青年組男雙決賽打出精彩一仗。（Getty Images）

Coleman在奪冠後，先以英語發表感言，再禮貌地說想以廣東話答謝支持者，「多謝晒咁多位香港嘅球迷，包括埋喺香港睇緊我比賽嘅咁多位，同埋喺呢度呢個禮拜支持我嘅每一位。」

他笑言以廣東話發表得獎感受，是因為「衷心感謝每一位支持自己的香港人」，「多謝大家連日來的支持，亦多謝一直支持和鼓勵我的人。」

黃澤林坦言比賽末段也不禁緊張起來。（Getty Images）

今場二人在末段與對手戰況緊湊，Coleman笑言：「係呀，我都好緊張，咩都冇諗，心想只差少少就能贏。」最終他頂住壓力，與拍檔在澳網封王，個人捧走第二個大滿貫冠軍，「沒有想過會有兩個大滿貫冠軍，好感動，會去食中餐慶祝。」

17歲的黃澤林在港土生土長，父親任小學校長，母親為教師，一直支持兒子在網球發展，Coleman透露下一站將會到埃及出戰職業賽。問到成為大滿冠雙冠王後下一個目標，Coleman表示：「今年在成年組男單打入前300名。」