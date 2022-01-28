澳網｜黃澤林大滿貫雙冠香港第一人　5件事成就17歲港產世界級

香港再有運動員揚威國際，17歲網球手黃澤林（Coleman）在澳網青年組男雙賽事勇奪冠軍，其實這已不是Coleman首次在大滿貫賽場上大放異采，去年他已在美網歷史性贏得青年組男雙冠軍，透過5件事，我們來認識一下黃澤林的大滿貫之路。



黃澤林自小便定下出戰大滿貫賽事的目標，他曾言「希望能贏出至少兩圈賽事」，去年，他不僅達成了目標，還贏得美網青年組男雙冠軍；今日，他與美國球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）在澳網男雙決賽再下一城，以直落兩盤擊敗美國麥基遜（Alex Michelsen）及巴拉圭球手華利祖（Adolfo Daniel Vallejo），奪得個人第2個青年組大滿貫雙打錦標。

黃澤林（右）與葛原般奴（左）合力奪得澳網青年組男雙冠軍。（Getty Images）

黃澤林去年在美網青年組男雙賽事首奪大滿貫冠軍。（IG）

1. 與網球結緣因代姊上課

黃澤林在5歲時於機緣巧合下接觸網球運動，事緣當時姊姊因病缺席預約好的網球課，父親不想浪費便讓他去頂替姊姊上課，豈料Coleman對網球產生濃厚興趣，自此便踏上大滿貫冠軍之路。

黃澤林在不久後已連贏「網總青少年網球新秀賽」8、9及10歲分齡組別分站冠軍，2016年更以12歲幼齡打破紀錄成為「南華主席盃」最年輕冠軍得主。

初接觸網球的黃澤林當時在本地賽已奪獎無數。（資料圖片）

2. 因網球而放棄田徑

原來Coleman小學時除網球外，亦有接觸田徑並取得不俗成績，他曾於港島西區校際田徑賽先後奪得男子丙組100米殿軍及亞軍，雖然因專注網球而放棄了田徑，但Coleman認為曾投入到田徑的努力並不是白費，他認為田徑訓練能鍛鍊爆發力，令他在打球時能更快到位。

黃澤林在14歲已是國際冠軍，教練湯嘉寶坦言他對網球熱情比天份更可貴。（Instagram）

3. 團年飯練波 教練讚「永遠準時」

其教練湯嘉寶曾在2018年接受《香港01》訪問時表示，仍是中學生的黃澤林，訓練時間往往是在放學後，通常從下午4時一直練到晚上7時，若是有比賽更會加操到晚上10時，周末幾乎投入所有時間在網球上。湯嘉寶憶述，曾經有要求黃澤林團年飯時出門練球，他仍然準時到場，「永遠準時、從來不覺得悶！」球員的技巧、天份固然重要，但是心中的熱情更為可貴。

黃澤林近年在國際大賽愈戰愈勇。（香港網球總會）

4. 獲IMG垂青做港版錦織圭

2018年，Coleman勇奪Junior Orange Bowl U14男單冠軍，成為香港奪此殊榮的第一人。該盃賽享譽國際，所有網壇巨星幾乎都曾參加並染指冠軍，當時Coleman已踏出成為國際超新星的第一步。

同年，他獲全球最大、業務範圍最廣的體育與娛樂營銷管理公司IMG垂青，主動招攬為旗下網球團隊成員，成為香港第一人；該集團旗下網球手包括日本名將錦織圭、美網冠軍大阪直美、前中國大滿貫得主李娜等。

黃澤林與葛原般奴出戰澳洲網球公開賽青年組男雙，過關斬將勇奪X軍。（香港網球總會）

5. 「升呢」靠拿度

黃澤林自去年底赴西班牙的拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）深造，當地訓練場高度模仿四大滿貫場地，讓Coleman備戰早前美網與澳網節省適應時間，非常關鍵。

黃澤林近年愈戰愈勇，除了去年歷史性贏得美網青年組男雙冠軍，在本月初的ITF M15馬納科爾網賽，奪得生涯首個成人職業賽男雙冠軍，乘勇出戰今屆澳網再摘下青年組男雙冠軍，成為香港首個大滿貫雙冠王，寫下香港歷史。

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