【北京冬奧】冰墩墩與雪容融　吉祥物一白一紅　設計比福娃好？

往往大型運動員舉行，吉祥物定成為盛事焦點之一。2008年北京奧運的福娃一出，香港人並不受落，惟14年過後的北京冬奧吉祥物，大家又有何評價？



本屆北京冬奧的吉祥物是「冰墩墩」及「雪容融」，它們從5816件參選作品脫穎而出，究竟吉祥物內有什麼乾坤？一看「冰墩墩」就可想而知，熊貓是設計藍本，惟在芸芸坊間的熊貓卡通設計裏，「冰墩墩」要脫俗就得加點特別細節。

本屆北京冬奧的吉祥物是「冰墩墩」及「雪容融」。（Getty Images）

設計團隊負責人曹雪在一內地訪問中表示，看似穿上厚外衣的「冰墩墩」實情與冬天有關。他直言團隊最初以「冰糖葫蘆」為藍本，而糖葫蘆外表的「冰殼」與冬奧運動「或多或少有些聯繫」。最終「冰殼」概念保留，然而「冰墩墩」就是被冰殼包住的熊貓。

「冰墩墩」就是被冰殼包住的熊貓。(網上圖片）

設計團隊負責人也透露起初並不是採用「冰墩墩」此名字。「其實冰糖葫蘆原來也叫糖墩兒，『墩兒』有一種北方冬天的特點」，設計方續道，「後來又發現，南方人和外國人很難讀出『墩兒』，後來就改成了冰墩墩。」

至於另一個吉祥物「雪容融」代表着冬殘奧，設計概念為燈籠造型，設卡師表示家鄉是「雪容融」的創作靈感：「唯一的想法就是我做的這個吉祥物是可以代表中國的。」因此它以中國結和紅燈籠為主調，「雪容融」一名亦意味包容和交流。

官方形容雪容融是「收獲、喜慶、溫暖和光明」的象徵。(網上圖片）

官方形容雪容融是「收獲、喜慶、溫暖和光明」的象徵，寓意「溫暖世界」。評審之一的蔣效愚強調，「冰墩墩」及「雪容融」是完美結合：「冰墩墩和雪容融，是一個非常完美的搭配和組合，是中國文化和奧林匹克精神又一次完美的結合，也是冬奧組委和中國人民給奧林匹克運動和世界贈送的一個珍貴的禮物。」