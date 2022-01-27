北京冬奧｜朱定文18歲夢碎的得着　4年後意志更堅定圓夢勇闖奧運

香港派出三名運動員出戰北京冬奧，短道速滑代表朱定文對首次出戰奧運會感興奮又榮幸，並相信只要調整好心態，自然會取得好成績。



香港短道速滑選手朱定文（Sidney）近年克服重傷，於世界杯分站賽事勇奪冬奧入場券。他周四（27日）在父母送行下，由香港出發往北京備戰2月6日展開的冬奧會。

曾以「18歲代表香港參加冬奧」為目標的朱定文，本應甚大機會取得2018年平昌冬奧資格，卻在距離奧運資格賽前兩個月不幸受傷，右邊小腿出現三處骨折，最終無緣出戰上屆冬奧，令他18歲首戰冬奧夢碎。

上屆訓練斷腳失資格夢碎 21歲朱定文終圓冬奧夢

朱定文周四出發往北京備戰冬奧。（葉詩敏攝）

這張入場券雖比預期遲來了4年，克服傷患與復健的路上，卻同時讓他有所得着：「那次意外令我的意志更堅定，努力當一個更優秀的運動員。」

由於香港沒有貼近國際標準的冰場，因此團隊需要長期在中國或海外集訓，堅持不懈的他終於實現冬奧夢想，「想用最好狀態出戰，與世界高手交流競爭，為港爭光。」

17歲男港將冬奧高山滑雪第一人 休學備戰目標爭入前30

朱定文首踏上冬奧舞台，他坦言受傷與克服傷患經歷令自己目標更堅定。（葉詩敏攝）

朱定文是今屆香港冰上項目唯一代表，並將角逐男子短道速滑500米項目，他坦言，知道自己在各方面與世界頂級選手有所差距，會以「佛系」面對爭取成績，「沒有明確目標，相信只要有好心態和充足準備，好成績自然來。」

朱定文入閘前與父母擁抱。（葉詩敏攝）

朱定文在短道速滑賽事戰績輝煌，青少年時代曾經連續5次奪得香港錦標賽短道速滑冠軍，並在2019年勇奪亞洲錦標賽1000米銀牌。

而高山滑雪運動員金和曉及翁厚全目前正在波斯尼亞作最後備戰，他們預計於1月尾從集訓地點直接前往北京。

朱定文坦言沒有定下明確名次目標，望以最佳狀態和心態出戰冬奧。（葉詩敏攝）

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