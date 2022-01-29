北京冬奧下周揭幕增29宗入境確診　其中19人是選手與隨隊人員

北京冬奧組委公布昨日（28日）的機場入境相關冬奧人員有1418人，其中29人對新冠病毒複檢呈陽性。
北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春，在今日「北京冬奧會疫情防控」的記者會上公布檢測結果，28日的機場入境相關冬奧人員共1418人，29人對新冠病毒複檢呈陽性，其中19人是運動員及隨隊人員。
至於在冬奧防疫氣泡內，昨日共進行57112次核酸檢測，發現7人複檢呈陽性，當中不包括運動員及隨隊人員。
黃春表示，隨着冬奧相關人員最近兩日的入境數字增加，相關確診病例增多是意料之中，強調按照防疫手冊對確診病例和密切接觸者進行隔離管理的效果很好。
他又指，防疫氣泡內確診病例密切接觸者的隔離措施，由14天調整至7天是基於前期實測，是基於前期實踐，「更重要的是，我們有嚴格的氣泡管理和每天作核酸檢測，有信心保證安全。這也就是既保證比賽正常運作，又能確保疫情防控安全，可以說已經找到了一個最佳的平衡點。」
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