空手道｜33歲李嘉維宣布退役　IG發文兩個字形容12年港隊生涯

33歲空手道港將李嘉維今日（30日）在社交媒體宣布結束12年職業生涯，並以兩個字形容其運動員生涯：「精彩！」



2010亞運會銅牌李嘉維（Jimmy）曾想過在上屆雅加達亞運後退役，但當2020東京奧運宣布空手道首次成為奧運項目，他便以奧運為目標繼續生涯，可是在去年6月最後一場奧運資格賽未能取得入場券，他在8月曾出戰全運會，惜在銅牌戰告負。

李嘉維加入港隊12年，獲獎無數，曾在2010亞運取得男子個人自由組手75公斤銅牌。（資料圖片）

李嘉維今日在社交媒體宣布退役，寫上「全職運動員服役超過12年（2009-2022），兩個字形容我的運動員生涯：精彩！」。

李嘉維在IG宣布：「光榮退役！」。（IG）

運動路上感圓滿及無憾

他有感而發表示：「有幸在這個年代成為運動員，在強大支援下於各運動會及世界舞台為香港爭一點光，也見證同期運動員的成就而感到自豪。一切鍛鍊及比賽的血、汗、痛、歇、激、灰、喜怒哀樂等都是美好的回憶，我對自己運動路上的小成就感到圓滿及無憾，不過空手道上才是真正的開始，還有很多需要學習。」

他表示繼續追求人生其他目標，並鼓勵港隊戰友：「香港運動員繼續加油！」

李嘉維與東京奧運空手道銅牌劉慕裳份屬好友。（IG）

李嘉維在13歲開始練習武術，在2010年首次代表香港出戰廣州亞運會，便勇奪銅牌。他在文末感謝太太、家人、親戚朋友，教導他20年的空手道師父何智麟師範，以及多年來一直支持運動員的香港市民。

最後他說：「感謝曾經一起追夢的隊友們！冇你哋俾我打就唔會有今日的成就！各位隊友繼續加油！我相信日後香港隊成績會更加好！」