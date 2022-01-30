空手道｜33歲李嘉維宣布退役　IG發文兩個字形容12年港隊生涯

33歲空手道港將李嘉維今日（30日）在社交媒體宣布結束12年職業生涯，並以兩個字形容其運動員生涯：「精彩！」
2010亞運會銅牌李嘉維（Jimmy）曾想過在上屆雅加達亞運後退役，但當2020東京奧運宣布空手道首次成為奧運項目，他便以奧運為目標繼續生涯，可是在去年6月最後一場奧運資格賽未能取得入場券，他在8月曾出戰全運會，惜在銅牌戰告負。
李嘉維今日在社交媒體宣布退役，寫上「全職運動員服役超過12年（2009-2022），兩個字形容我的運動員生涯：精彩！」。
運動路上感圓滿及無憾
他有感而發表示：「有幸在這個年代成為運動員，在強大支援下於各運動會及世界舞台為香港爭一點光，也見證同期運動員的成就而感到自豪。一切鍛鍊及比賽的血、汗、痛、歇、激、灰、喜怒哀樂等都是美好的回憶，我對自己運動路上的小成就感到圓滿及無憾，不過空手道上才是真正的開始，還有很多需要學習。」
他表示繼續追求人生其他目標，並鼓勵港隊戰友：「香港運動員繼續加油！」
李嘉維在13歲開始練習武術，在2010年首次代表香港出戰廣州亞運會，便勇奪銅牌。他在文末感謝太太、家人、親戚朋友，教導他20年的空手道師父何智麟師範，以及多年來一直支持運動員的香港市民。
最後他說：「感謝曾經一起追夢的隊友們！冇你哋俾我打就唔會有今日的成就！各位隊友繼續加油！我相信日後香港隊成績會更加好！」
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