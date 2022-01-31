行山｜鳳凰山頂避風處變垃圾崗　環保團體：有人好無公德

農曆新年假期，相信不少市民都會行山郊遊，但記得自己垃圾自己帶走，請勿將垃圾留在山野。環保團體「綠惜地球」今日在Facebook分享，鳳凰山頂的垃圾情況，他們發現在避風小屋旁有兩袋垃圾，怎料一日後又多了一袋！



綠惜地球分享3張照片，第一張攝於1月25日，在鳳凰山頂的雲海美景中，避風小屋旁放了兩大袋垃圾，大煞風景。更令人不滿的是，一日過後，同一位置，兩袋垃圾變三袋垃圾，「比前一日再增添一袋垃圾，袋裏有廚餘及大桶裝水膠樽」。

至於鳳凰山頂的避風小屋內更是垃圾崗，綠惜地球第三張照片是小屋內的情況，見到避風處內一角堆滿垃圾，多個水樽、紙巾及外賣盒等。

避風小屋變成垃圾崗。（綠惜地球提供）

綠惜地球在Facebook感嘆「雲上垃圾比天高」，並留言：「近日我哋收到行山朋友分享照片，喺出現壯麗雲海嘅鳳凰山頂上，有人好無公德咁留低兩大袋垃圾，隨後一日又再多一袋，真係大煞風景！山峰上的避風小屋，更慘變成垃圾崗！既然咁多糧餉你都能夠拎得上去934米山頂，無理由無能力拎返啲垃圾落山！」

鳳凰山是香港的第二高峰，也是大嶼山的最高峰，乃是本地行山看日出的熱點。上落鳳凰山主要沿鳳凰徑行，可以從伯公坳或昂坪為起點或終點，另外還有鳳尾脊、羅漢脊、狗牙嶺等較艱辛的登山路徑。