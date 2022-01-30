麗城花園上石龍拱與靚景同行　賞河背水塘另一種美｜荃灣行山路線

周三吹和緩東至東北風，局部時間有陽光，早上天氣清涼，小組活動油柑頭上石龍拱，荃灣麗城花園起步。

（出發日期：2021年1月19日）



早上與友在麗城花園燉奶佬早餐，9時30分在麗城薈集合，四人一組起步車路步往油柑頭村，村路上引水道前行，小路環走，經廢村、汀九坑頂、廢田乪上石龍拱。

出口接元荃古道左方下行，岔口入蓮花山廢校，轉上蓮花山林道接麥徑前行一段，右邊上山火瞭望台「鱷魚朝天」大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，麗城經油柑頭村往蓮花山

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休後經山火瞭望台小路下山，山路頗斜，小心下行見第一岔口，走河背方向。前行不遠見路牌，續走河背方向下河背水塘。到達後過壩，經車路下行入河背村，沿村路漫行走回大欖轉車站搭車離開。是日路線頗長但不難走，頭段、尾段風景很美，走約13公里多，5個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，休息後經河背水塘落山

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6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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