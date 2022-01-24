行山｜Ash鍾卓穎上紅香爐峰玩龜波氣功　「覺得俾人賣豬仔」

《全民造星4》的3位參賽者Ash（鍾卓穎）、Ana（羅安娜）及Liu哥（廖雪蕎）周日結伴去行山，行了位於港島的紅香爐峰，難度不高而且風景一流，她們還在山上大玩「龜波氣功」。不過，Ash表示有點畏高，「覺得俾人賣豬仔」。



Ash、Liu哥及Ana周日在Instagram分享3人行山的經歷，從照片所見，相信她們是行上高228米的紅香爐峰。紅香爐峰近馬路，如果由寶馬山的巴士及小巴站起步，經聖貞德中學後的樓級，接金督馳馬徑，至爐峰坳後行稍為崎嶇的小徑上去，很快便抵達山頂，預算半小時內上到。原路回程的話，全程約1.5公里，包括在山頂拍照的時間，相信個多小時便完成整個行山旅程。

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Ash在限時動態表示：「次次都覺得行山好難，中途成日一仆一碌，但每次行到見到風景就覺得……嗯，都係值得嘅。」並附上一張從紅香爐峰望往勵德邨、大坑及掃桿埔一帶的風景照。

Ash還放上她在山上的照片及短片，見到她蹲在大石上。她表示，是Ana及Liu哥帶她行山的，「佢哋話帶我行個唔難嘅山，佢哋話條路都算平，佢哋話得㗎冇事」，結果Ash有七成時間在蹲在山頂一塊大石上，發現自己有點畏高。

她續在限時動態留言：「覺得俾人賣豬仔，上咗唔敢郁，不過，佢哋兩個沿路又拖又扶，所以雖然我話唔行啦，但我知道同你哋一定會有下一次。」從她們分享的片段見到，Ash有段路的確被拖住上山。另外，Ash、Liu哥及Ana在山上還玩了「龜波氣功」，有點畏高的Ash負責發功，Liu哥及Ana就跳起。

Liu哥日前還放了張行玉桂山的照片。（Instagram）

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