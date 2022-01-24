行山｜曾淑雅Jumbo大圍行上獅子山騷纖腰　「行幾多次都唔會悶」

向來喜歡行山的藝人曾淑雅（Jumbo）昨日又跟大家分享行山經歷，她這次沒有挑戰新地方，而是再行熟悉的獅子山。她表示上到獅子山可以見到360度的城市景色，「行幾多次都唔會悶」，而且上山路段多梯級，是幾好的體力及耐力訓練。



曾淑雅這次由大圍港鐵站起步，沿紅梅谷路上斜，進入郊野公園，沿獅紅古道徐徐上山，行至四通八達的九龍坳，轉走麥理浩徑，再接登上獅子山頂的小徑，這段路最大級辛苦。登上495米高的獅子山後，景色開揚。她原路折返九龍坳，落到黃大仙的獅子山公園，經竹園道離開。她表示全程約6公里，行了3小時。

【曾淑雅行獅子山】

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這次獅子山之旅，曾淑雅用了索帶背囊，穿上黑色leggings配上白色sports bra，加多件藍色的外套行山，不時露出小蠻腰。曾淑雅在Instagram上表示：「獅子山，是很多人都熟悉的山徑。上山路段盡是無間斷的梯級，不過休息位置多而且有涼亭，慢慢走一定能上到山頂的，到達山頂會是360度的城市景色。」

她還表示「行幾多次都唔會悶」及「體力耐力之訓練」，但美中不足的是，那天能見度比較低，「天朗氣清一定會再來過」。

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