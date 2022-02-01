格連活特涉強姦遭Nike割席　多名曼聯隊友取消關注IG｜英超

涉嫌強姦及打傷女友被捕的曼聯小將格連活特，遭各方割席，英媒披露C朗拿度、迪基亞、保羅普巴及拉舒福特等曼聯隊友，已經取消關注他的社交網站。體育用品商Nike亦發聲明，暫時中止與格連活特的合作關係。格連活特周日被捕，遭扣留過夜，在周一繼續接受警問話。



英國大曼斯斯特警方周一表示，通宵扣查一名二十多歲的男子，該男子涉嫌強姦及毆打女人，在昨日（1月30日）下午被捕，拘留至今。曼聯亦證實，格連活特將缺席球隊的訓練及比賽，直至另行通知。

曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

慎入：Harriet上載多張受傷照片

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贊助商Nike發聲明：「我們已經暫時中止與格連活特的合作關係。對於那些令人不安的指控，我們深表憂慮，並會繼續密切關注事態發展。」曼聯球衣心口贊助商TeamViewer表示：「譴責任何形式的暴力行為，我們正與合作伙伴曼聯緊密聯繫，感謝他們馬上採取行動，並支持他們的措拖。我們相信當局會令事件水落石出。」另一間球會商業合作伙伴吉百利朱古力表明，在格連活特受查期間，不會在宣傳中用他的肖像。

格連活特與Harriet外型合襯，想不到男方是暴力男友。（Instagram）

英國《每日郵報》在周一統計，有9名曼聯球員沒有關注格連活特的Instagram，包括C朗拿度、迪基亞、菲爾鍾斯、阿歷士迪尼斯、保羅普巴、連格、費特洛迪古斯、拉舒福特及卡雲尼。

查頓辛祖、雲比沙卡、史達寧、菲爾科頓、哈利馬古尼等球星仍在關注格連活特的IG。（Instagram）