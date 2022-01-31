英超︱C朗放下身段望團結曼聯　英媒列罪狀爆早已不爽格連活特

曼聯球星C朗拿度為令球隊更衣室一團和氣，一個舉動決定跟年輕隊友加強溝通；不過有英國傳媒爆料，他早前炮轟有隊友「唔聽話」，所指的正是日前「出事」的格連活特。



C朗拿度加盟紅魔後一直是更衣室「大佬」，他早前受訪時不開名批評新一代球員拒聽意見、我行我素，形容對方反叛，並放話叫這些球員要「做好自己」。

C朗早前批評有新一代球員不聽意見，令他十分無癮。（Getty Images）

英國《每日郵報》報道，C朗口中所指的正是日前被控涉嫌強姦及毆打女友的格連活特。

格連活特早有不少前科，他被指態度欠佳，2020年10月就因「時間管理」問題被踢出歐聯鬥PSG的大軍名單；疫情期間又因大開派對引來鄰居投訴。再者，他隨英格蘭作客冰島時，更相約當地女生在酒店見面，違反衛生守則，結果雙雙被逐出代表隊。

報道稱，格連活特在平日訓練時都十分安靜，也不善跟隊友溝通，卻充滿自信，因此跟C朗相處起來偶有「火花」，強調兩人關係「並不容易」。

格連活特仍在職業生涯初段，已捲入不少醜聞。（Getty Images）

不過，據《太陽報》消息，C朗為讓曼聯更衣室更團結，近日決定加入年輕隊友間的一個小型WhatsApp群組，打破小圈子，也減低自己跟新一年球員之間的距離感。

消息指該群組成員包括拉舒福特、19歲新星伊蘭加（Anthony Elanga）、正外借諾定咸森林的小將占士格拿（James Garner）及連格等。

C朗為團結曼聯更衣室，決定加入年輕球員的通訊群組。（Getty Images）

消息人士透露，曼聯隊內年輕球員經常玩手機，喜歡透過WhatsApp定期交流，發送笑話和搞笑影片，聊聊遊戲、時裝及音樂等。而C朗年紀幾乎是隊友的兩倍，加上已有4個孩子，生活跟職業生涯剛剛起步的年輕球員非常不同。

「有些球員早已很崇拜C朗，所以很高興他能加入群組。這讓C朗變得更平易近人，尤其隊內一些年輕球員這時狀態不佳，很需要他的意見。」