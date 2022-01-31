格連活特涉強姦及毆打被捕　曼聯：他暫不會歸隊訓練或作賽︱足球

曼聯前鋒格連活特（Mason Greenwood）涉嫌強姦及毆打罪名被拘捕，紅魔鬼已確認，這位20歲球星「在另行通告前不會回到球隊操練或比賽」。



格連活特涉強姦及毆打女友被捕，曼聯宣布他暫時不會歸隊訓練或比賽。（美聯社）

周日（30日）格連活特女友Harriet Robson，在Instagram上載多張宣稱被格連活特毆打後帶來瘀傷的自拍照片，她本人在短片中口角滲血，大量血跡流至頸部和胸口，情況相當恐怖。她同時上載一段相信是二人對話的錄音，內容是男方強迫女方性交。

由於一旦指控屬實，罪行極為嚴重，消息立即在網上瘋傳。就算之後Harriet已在IG消除有關內容，甚至一度清空帳戶所有內容，大量網民已將內容記錄下來，持續傳播開去。

曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

慎入：Harriet上載多張受傷照片

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同日稍後時間，曼聯就Harriet的指控發表聲明：「我們留意到社交媒體上的照片及指控。在事情水落石出之前，我們不會再作評論。曼聯不會容忍任何形式的暴力。」

到周日下午，曼聯再發聲明稱，「格連活特在另行通告前不會回球隊訓練或比賽。」

格連活特與Harriet外型合襯，想不到男方是暴力男友。（Instagram）

點圖睇：格連活特性感女友Harriet

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大曼徹斯特警方先是表示「正在了解事件」，及後確認已作出拘捕。「大曼徹斯特警方早前發現一名女子在社交媒體上載涉及人身暴力的照片和短片，經查詢後，已就此事展開調查。我們確認以強姦及毆打罪名，已拘捕一名年約20歲男子。」警方聲明又指，「他目前仍然正在被扣查發審問，調查過程持續進行。」

Nike作為格連活特的贊助商，周日早上向體育媒體《The Athletic》表示，「我們對有關指控感到不安，會持續密切留意事情發展。」

格連活特雖然年輕亦充滿足球天賦，20歲已為曼聯上陣129次，並攻入35球，惟他屢屢傳出紀律問題，最嚴重的是2020年9月英格蘭對冰島的歐國聯賽事，格連活特在自己首次入選大國腳的大日子，竟帶4名冰島女子返回大軍下榻的酒店疑開性派對，他及涉事的隊友菲爾科頓一度遭逐出國家隊，其後科頓獲重召，但格連活特一直未能再入選。

此外，曼聯隊友C朗拿度也曾屢次傳出與格連活特不和，亦有傳聞指C朗認為這位年輕隊友「不聽教導」。