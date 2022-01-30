曼聯新星格連活特疑虐女友　警方調查　恐怖錄音惹不安｜足球熱話

曼聯球星格連活特（Mason Greenwood）遭女友Harriet Robson指控施虐，Harriet更一度公開自己受傷的照片、及疑是兩人對話的錄音作證據。

雖然Harriet其後清空Instagram大部份帖文，但事件已引起軒然大波，網上一片聲討之餘，大曼徹斯特區警方也表明已留意到事件，已展開調查。



英國《曼徹斯特晚報》報道，大曼徹斯特區警方回應指已留意到對曼聯球星格連活特的指控，表示「留意到社交媒體上的影片及照片」，並已就事件展開調查。

格連活特女友突上載恐怖血照 控訴曼聯新星狂暴真面目

亦有眼利的網民發現，曼聯的多名球星在Instagram及Twitter的追蹤名單上已不見格連活特的帳戶，當中包括迪基亞和C朗拿度，未知是否臨時取消了追蹤。

慎入：

Harriet上載多張受傷照片

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Harriet清空IG內大部份照片，只留下數個跟格連活特無關的帖子，未知是否跟法律原因有關。包括曼聯球迷在內的不少網民，都希望格連活特若然真的犯下如此大錯，會遭法律制裁之餘也「不要再靠近球場」，亦改圖譏諷他「跟班捷文文迪合組Prison FC（監獄足球會）吧」。

此前效力曼城的班捷文文迪，去年遭控7項強姦罪名，至今仍遭還柙。英媒報道，出於安全考慮，他本月初被轉移至位於利物浦的一所甲級監獄。

網民惡搞改圖，示意格連活特將跟班捷文文迪一樣淪為階下囚。（twitter）

另外，亦有網民完整節錄Harriet上載、疑是格連活特動粗證據的錄音，內容相當令人不安：

男聲：「抬起你的腿……抬起你他X的腿」

女聲：「不……我不想性交」

男聲：「我才不在乎你想要什麼」

男聲：「別再說話，收聲」

女聲：「別把你的陽具放在那裏」

男聲：「你這個XX，我要X你」

女聲：「我不想跟你做愛」

男聲：「給我聽清楚，我才不在乎你他X的想不想跟我做」

格連活特本有美好前途，如今卻可能盡毁。（Getty Images）

格連活特雖然年輕亦充滿足球天賦，20歲已為曼聯上陣129次，並攻入35球，惟他屢屢傳出紀律問題，最嚴重的是2020年9月英格蘭對冰島的歐國聯賽事，格連活特在自己首次入選大國腳的大日子，竟帶4名冰島女子返回大軍下榻的酒店疑開性派對，他及涉事的隊友菲爾科頓一度遭逐出國家隊，其後科頓獲重召，但格連活特一直未能再入選。

此外，曼聯隊友C朗拿度也曾屢次傳出與格連活特不和，亦有傳聞指C朗認為這位年輕隊友「不聽教導」。