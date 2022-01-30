足球熱話︱格連活特女友突上載恐怖血照　控訴曼聯新星狂暴真面目

曼聯新星格連活特（Mason Greenwood）與女友Harriet Robson外型合襯，自2019年拍拖以來，猶如一對金童玉女，不過今天Harriet 突然在Instagram Story上載自己滿口鮮血的短片，加上一句：「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」（To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me）。

她還上載多張身上不同部位瘀傷的照片，還附上一段去年10月的錄音，聲音檔案中，男方似乎正強迫女方進行性行為。



曼聯新星格連活特女友Harriet Robson，在IG Story分享自己滿口鮮血的短片。（Instagram）

格連活特與Harriet Robson是同校同學，二人2019年開始拍拖，這段戀情並不順暢，2020年便曾一度分手。

Harriet是個模特兒，金髮碧眼，樣子標緻，身材亦相當惹火。可是她突然在Instagram上載一張滿口鮮血的照片，她的精緻臉蛋之下，口角對落流下一條長長血痕，一路延伸至頸部和胸口，相當恐怖詭異。她附上一句：「給每個人看清楚格連活特對我做過的事」（To everyone who wants to know what Mason Greenwood actually does to me），似是控訴男友的暴力行為，另外還有5張自拍身上各處瘀傷的照片。

慎入：Harriet上載多張受傷照片

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此外，她亦上載一段相信來自二人對話的錄音。對話中，應是格連活特的男子索歡，他被拒絕後大發雷霆，Harriet直言不想性交，格連活特大喝一聲：「收聲，我要做」，之後似乎有所行動，Harriet稱：「Mason（格連活特名字），你要禮貌一點」，惟對方一口拒絕。期間背景一度傳來拍打聲音，似是有人出手動粗。

格連活特與Harriet外型合襯，想不到男方是暴力男友。（Instagram）

Harriet的IG Story甫上載，即在網上被瘋傳，網民一同為她抱不平，聲討格連活特，甚至直言如果一切屬實，必須將他踢出足球場。

現年20歲的格連活特，足球天份毋庸置疑。年紀輕輕已為曼聯129次上陣，攻入35球，無論在球會以至英格蘭國家隊，均是其中一顆最令人期待的明日之星。然而球場之外，他惹來麻煩亦不少。

點圖睇：格連活特性感女友Harriet

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2020年9月格連活特在英格蘭對冰島的歐國聯賽事，首次成為大國腳。為慶祝這個大日子，他竟與隊友菲爾科頓帶同4名冰島女子到大軍入住的酒店，性派對醜聞被爆出後，英格蘭領隊修夫基以違反防疫規定為由，將二人逐出國家隊。科頓不久後已再度入選，惟格連活特至今尚未獲第二頂喼帽。

此外，今季C朗拿度來投，屢次傳出格連活特跟這位「老大哥」不和，二人在球場內零交流，彼此不會互相傳球，C朗亦曾抱怨，陣中年輕隊友不聽教導。到今次他女友Harriet手握照片、短片和錄音揭發他的嚴重家暴行為，恐怕會令他的形象盡毀，證據確鑿之下，威力堪稱是「足球版蕾神之鎚」，或許會像歌手王力宏前妻李靚蕾一樣，重擊男方事業。

曼聯方面，已就Harriet的指控發表聲明：「我們留意到社交媒體上的照片及指控。在事情水落石出之前，我們不會再作評論。曼聯不會容忍任何形式的暴力。」正當事件愈演愈烈之際，Harriet突然在香港時間周日（30日）傍晚刪除IG內一切內容。