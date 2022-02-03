甲子園｜高校棒球四強入選亞軍落空　聯盟解釋惹職業投手炮轟

日本高中棒球深受關注，視打入「甲子園」為理想，甚至一生一次的夢想。日前公布的高中棒球選拔大賽（春季甲子園／春甲），引起莫大爭議。

一支高校棒球隊在地區大賽奪得亞軍，滿以為取得該區兩個出場資格之一，結果卻落選，其中一支四強分子反而入選。選拔委員會的解釋引起各界質疑，包括昔日球兒，今天的大聯盟投手。



春甲出場資格，「一般組」多以去年秋季各地方大賽結果而選拔。去年東海地區（靜岡、愛知、岐阜及三重）大會由兩支靜岡縣高校對決，結果由日本大學三島高校（日大三島）擊敗聖隸基督高校（聖隷クリストファー／聖隸）。

聖隸幾近辛苦在地區大賽奪亞，卻意外失落選拔。（Instagram）

聖隸於2020年奪得靜岡縣大會冠軍，按理奪得全國高校棒球大賽（夏季甲子園／夏甲）資格，惜當時新冠肺炎肆虐，夏甲取消。今回地區大會在主將缺陣下，八強及準決賽均炮製第9局反勝戲碼。以為一圓出場夢，選拔結果卻令人驚愕。日本高中棒球聯盟（高野連）（1月28日）東海地區兩個席位，分別由日大三島，及準決賽遭日大三島淘汰的大垣日本大學高校（大垣日大）奪得。

聖隸的監督告知球員一個噩耗。（twitter／體育日刊）

結果一出，聖隸的隊員收到「候補校」的通知後，無奈繼續練習，監督直言除了鼓勵隊員「希望你哋繼續努力」，也坦言擔心學生能否接受殘酷現實。另邊廂，大垣日大慶祝的監督爆冷出線，監督直言：「百分百冇諗過，做咗咁耐監督，呢次發夢咁。乜咁都有嘅？」

球員含淚表示繼續努力，目標放眼夏甲資格。（twitter）

四強入圍，亞軍落選，外界紛紛質疑是否高野連出於地域考慮，不欲靜岡獨佔兩個名額，遂把一個資格分給岐阜縣的大垣日大。高野連負責東海地區選拔委員長卻解釋，是因為大垣日大「球員個人能力較佳，考慮投、打能力而推薦，客觀來說在甲子園獲勝機會較高」。

網民認為事件與大垣日大球兒無關，希望他們努力。（instagram）

如此理由，令人譁然。縱然大局已定，無力推翻，靜岡縣高中棒球聯盟（1月31日）仍公開呼冤。他們稱不斷收到投訴，要求公開選拔準則，「到底高中棒球發生何事？一路以來信任的憑據崩潰了，還該信什麼」。

甲子園「大先輩」達比修有坦言難以明白選拔理由。（Getty Images）

效力職棒大聯盟（MLB）聖地牙哥教士的投手達比修有曾4度出戰甲子園，在社交媒體質疑所謂的理由：「大垣日大球員能力較佳，那一般組應該選聖隸，然後在特別組（3個「21世紀組」資格）選大垣日大呀？」已退役的MLB投手上原浩治亦撰文質疑選拔理由：「若只按個人能力選拔，那麼有些球隊擁有幾名職棒隊注視的球員，不是可以直入甲子園？」