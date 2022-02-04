北京冬奧｜香港運動員簡介　朱定文持旗　領史上最大代表團進場

北京冬奧周五（2月4日）正式開幕，香港也有3名運動員代表參賽，是史上派出最多運動員的一次，以下為大家簡介3位年輕的香港奧運代表。



1. 翁厚全（Adrian Yung）

年僅17歲的翁厚全成為港隊史上首位出戰冬奧高山滑雪的男子運動員。（公關提供）

年齡：17

參賽項目：高山滑雪—男子回轉、大回轉

出賽日期：2月13日（大回轉）、2月16日（回轉）

翁厚全生於馬來西亞、在英國長大，父親為香港人、母親則是馬來西亞籍，3歲開始滑雪的他過往曾在英國贏得幾個迷你級賽事（12歲以下）錦標，亦曾在2014年奪得英國高山錦標賽冠軍，一度入選英國代表隊梯隊，其後轉而代表香港。

翁厚全曾參加2019冬季亞洲兒童國際運動會，今次獲得冬奧資格，令他成為港隊史上首位出戰冬奧高山滑雪的男子運動員。今屆參賽，他以打入前30名為目標。

2. 金和曉（Audrey King）

年齡：19

參賽項目：高山滑雪—女子回轉

出賽日期：2月9日

金和曉4歲開始在日本的二世古町接觸滑雪，到2016年開始加入香港高山滑雪代表隊，她在2020年成為第3屆青年冬奧的香港代表之一。金和曉在2020年11月曾受腳傷，訓練計劃也屢受疫情影響，幸最終仍能取得資格。

2021年12月，金和曉在黑山舉行的全國錦標賽奪得佳績，包括一次第二名，令她獲得冬奧參賽資格，成為繼代表香港出戰2018年冬奧的「滑雪第一人」吳一里（Arabella Caroline Yili Ng）後，歷來第二名出戰冬奧的香港女子滑雪運動員。不過，金和曉抵達北京後，一度確診新冠肺炎，但已回復陰性，只要在2月9日比賽前6小時的檢測亦呈陰性，便可順利出賽。

3. 朱定文（Sidney Chu）

年齡：22

參賽項目：短道速滑—男子500米

出賽日期：2月11日（初賽）、2月13日（如晉級，半準決賽、準決賽及決賽）

朱定文年幼時曾打冰上曲棍球，12歲開始接觸短道速滑，目前是香港僅有會出戰國際賽的5位短道速滑運動員之一。2018年平昌冬奧資格賽前數月，朱定文曾受重傷，右邊小腿3條骨全部折斷，因而錯過上屆奧運，卻給予他更強的動力前進。

北京冬奧｜朱定文18歲夢碎的得着 4年後意志更堅定圓夢勇闖奧運

由於冰上運動在香港未算普及，在短道速滑世界盃中，香港是唯一沒有短道速滑標準冰場的參賽會員，運動員經常需到內地受訓，但疫情之下，2020年的訓練一度大大受限，2021年即使可北上仍要接受隔離，表現也大受影響，港隊也已兩年未能參加國際賽。但在種種逆境下，在資格賽前只得1年時間備戰，但朱定文仍成功取得資格，絕對值得鼓掌。他亦曾在Facebook專頁道：「我多麼希望憑藉我們每一位運動員的努力推動香港冰上冰上運動發展，有朝一日香港也能夠有短道速滑標準冰場。」