北京冬奧｜羽生結弦下午現身場館訓練　未能完成高難度四周半跳

日本花式溜冰選手羽生結弦今日（7日）下午首度到北京冬奧場館訓練，據內地傳媒透露，他嘗試在訓練中做四周半跳（4A）但未能成功。



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訓練時，現場播出他的自由滑歌曲，他首先練習四周半跳但失敗。他在約一小時的訓練中，未試過成功做到一次四周半跳。他向現場傳媒表示，這是他到北京後的首次練習，有點緊張，未能很集中，還要調整一下對冰面的觸感。

日本傳媒透露，現場有約百名記者直擊羽生結弦首課操練。

羽生結弦說：「練習了很多次四周半跳，雖然真得是很難，但這是我無論如何都想要達成的目標。而且我認為在這屆冬奧上要戰勝別人，這是必需的，所以我會努力。」

27歲的羽生結弦力爭冬奧3連冠，他會在周二（8日）出戰男子花式溜冰短節目。比賽會由早上9時15開始，羽生結弦排第21位登場。