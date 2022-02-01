【北京冬奧】 日本公布開幕持旗手人選　「冰王子」羽生結弦無份

撰文：楊宇翹
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日本「冰王子」羽生結弦即將展開北京冬奧花式溜冰，爭取三連霸的偉績。不過這名人氣王卻無緣成為日本持旗手，令不少粉絲失望。

日本代表團昨日宣布開幕禮持旗手人選，男旗手是北歐滑雪名將渡部曉斗，女旗手則是速度滑冰的鄉亞里砂，而羽生結弦落選，讓不少粉絲相當失望。

日本男旗手是北歐滑雪名將渡部曉斗。（Getty Images）
女旗手則是速度滑冰的鄉亞里砂（Getty Images）

曾兩奪冬奧男子單人滑冰金牌的羽生結弦，今屆力爭3連霸創舉。27歲的他雖在花樣滑冰界已算是「高齡運動員」，但他仍決意要在北京冬奧挑戰空中旋轉四周半的超高難度動作，誓要再次蟬聯。

羽生結弦在全日本錦標賽自由滑挑戰空中旋轉四周半，雖然因圈數不足及雙腳落地而失敗，但仍力壓對手封王。（Getty Images）

日本冬奧代表團人才濟濟，一共派出124名運動員參賽，創造了日本參加海外舉行的冬奧會運動員人數之最。除了羽生結弦，跳台滑雪的小林陵侑和高梨沙羅、速度滑冰的小平奈緒和高木美帆、單板滑雪的平野步夢，北歐兩項的渡部曉斗也是沖金希望。

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