北京冬奧｜消失的羽生結弦棄賽？　日媒驚爆會場電視現震撼訊息

日本「冰王子」羽生結弦未戰先退賽？在北京採訪冬季奧運會的日本傳媒，驚見記者席的電視上，出現羽生「退賽」的資訊。
日本花式滑冰名將羽生結弦（Yuzuru Hanyu），在北京冬奧能否衝擊3連金是焦點之一，至今未有人見到他出現在北京，只得日本滑冰協會上傳的一條羽生呼籲外界支持他的影片；而日本傳媒《中日新聞》，更爆出羽生「棄權」的震撼彈。
《中日新聞》赴北京採訪的記者，在溜冰團體賽冰舞（雙人花滑項目）開賽前，記者席上的電視突現出現羽生結弦的英文名字，右方配上「WD」的英文字，意味「退賽」。
日媒表示仍然未清楚為何出現這個畫面，認為有可能是賽會在測試系統。日本花式溜冰協會社交網站日前上載一條羽生結弦的短片，希望大家為羽生打氣。
羽生結弦至今未在北京露面，也沒有參加已開始的團體賽，日本隊在團體戰由宇野昌磨出戰男子短節目，宇野取得105.46分，僅次於美國的陳巍排次名團體賽。首日賽事還上演冰舞及雙人短節目，美國以28分暫列首位﹑俄羅斯及中國緊隨其後，日本則暫列第4位。
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