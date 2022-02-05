北京冬奧｜消失的羽生結弦棄賽？　日媒驚爆會場電視現震撼訊息

日本「冰王子」羽生結弦未戰先退賽？在北京採訪冬季奧運會的日本傳媒，驚見記者席的電視上，出現羽生「退賽」的資訊。



日本花式滑冰名將羽生結弦（Yuzuru Hanyu），在北京冬奧能否衝擊3連金是焦點之一，至今未有人見到他出現在北京，只得日本滑冰協會上傳的一條羽生呼籲外界支持他的影片；而日本傳媒《中日新聞》，更爆出羽生「棄權」的震撼彈。

日本公布開幕持旗手人選 「冰王子」羽生結弦無份

羽生結弦今屆奧運力爭3連金。（資料圖片／Getty Images）

《中日新聞》赴北京採訪的記者，在溜冰團體賽冰舞（雙人花滑項目）開賽前，記者席上的電視突現出現羽生結弦的英文名字，右方配上「WD」的英文字，意味「退賽」。

日媒表示仍然未清楚為何出現這個畫面，認為有可能是賽會在測試系統。日本花式溜冰協會社交網站日前上載一條羽生結弦的短片，希望大家為羽生打氣。

冬奧會場的電視發現羽生結弦「棄權」的字樣。（中日新聞截圖）

羽生結弦至今未在北京露面，也沒有參加已開始的團體賽，日本隊在團體戰由宇野昌磨出戰男子短節目，宇野取得105.46分，僅次於美國的陳巍排次名團體賽。首日賽事還上演冰舞及雙人短節目，美國以28分暫列首位﹑俄羅斯及中國緊隨其後，日本則暫列第4位。

代表中國的隋文靜及韓聰在雙人短節目獲得全場最高分，助中國在團體賽暫列第3位。（Getty Images）

更多北京冬奧相關報道：