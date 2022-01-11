花式溜冰｜羽生結弦三連冠最大障礙　「難度王」全美賽6連霸

北京冬奧尚餘不足一個月開幕，冰上王者之戰正式確定。

日本花式溜冰名將羽生結弦力爭成為史上第二位「三連金」選手，最大勁敵現身。美國好手陳巍在全美錦標賽大勝，輕鬆摘下6連霸，取得入場券。



陳巍在昨晚（9日）完成全美錦標賽自由滑，雖然兩度在賽事中跌倒，但無阻他奪冠。陳巍保持一貫高難度動作的作風，短節目及自由滑合共施展6組四周跳，以328.01分掄元，大勝其他選手至少25.53分。

自由滑的衣裝相當特別。（Getty Images）

陳巍賽後表示自由滑的表現尚可，但兩度跌倒，值得注意，「犯了幾個愚昧的錯，不能再犯了」。

陳巍以超班姿態，連贏6次全美錦標賽。（美聯社）

4年前的錯，不容再犯。22歲的陳巍，4年前平昌冬奧為美國奪得團體賽銅牌，個人項目卻「出閘脫腳」。他在短節目的所有跳躍動作，居然全部未能完成，排17位進入自由滑，形同喪失爭牌機會。

難度分高，容許錯誤。（美聯社）

或許再無壓力纏身，陳巍在自由滑回復本色。6次四周跳，完成其中5次，自由滑成績排第一，比羽生結弦高近9分，總成績第5完成。他於 18年世界賽即展現真正實力，奪得冠軍。連同 19及21年（20年因新冠肺炎疫情而停辦），他連勝3屆世界賽，分別力壓三位日本選手，正是本屆冬奧代表羽生結弦、宇野昌磨及鍵山優真。

2018年初次亮相奧運，短節目連環失誤，喪失爭牌機會。（Getty Images）

年長5歲的羽生結弦，明言以四周半跳應戰，希望藉着史上首人在正式比賽完成大技，衝擊三連冠。陳巍將以連串四周跳，憑體力與活力，爭取首面奧運個人獎牌。