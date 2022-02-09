曼聯好表現只能堅挺上半場　蘭歷克嘆球隊再次虎頭蛇尾｜英超

曼聯在包尾的般尼身上失分，作客以1：1踢成平手，遭同日贏波的韋斯咸過頭，跌落聯賽第5位。今場比賽有點像上仗對米杜士堡的足總盃，上半場踢得虎虎生威，換邊後判若兩隊。
領隊蘭歷克承認球隊表現欠持久力，他說：「我們一定要從中學習及注意，我們要踢出那種水平，不是只有45分鐘，或者今日的可能70分鐘，我們需要維持到90到94分鐘。」
「在上半場，我們沒有得再好了！」蘭歷克說：「我們3次攻破對方大門，只是其中兩球是『詐糊』，尤其是第二個，無人真的明白為何被吹走，為何旁證會在普巴犯規8秒之後才舉旗示意！無論如何，我們應該上半場就領先2：0。」
在數據統計，曼聯上半場有多達12次攻門，其中5次中目標，相當對辦，相反般尼零起腳機會。在下半場，不知是般尼脫胎換骨，還是曼聯無以為繼，般尼有9次攻門3次中目標，相反曼聯雖然有10次射門，但全數未能中目標。
「不過，正如我在對米杜士堡那場講過，我們控球非常好，控制住比賽，但始終是要贏波。今場我們踢完94分鐘後只得1分，沒有人感到高興。更重要的是，如果我們想入前4名，不應該在這種比賽中失分。」
【這兩輪英超賽程（按圖放大）】
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