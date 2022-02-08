法國中堅蘇馬虐貓三連擊證據確鑿　韋斯咸譴責表明內部處理｜英超

韋斯咸的法國中堅葛特蘇馬的虐貓片段曝光，他用腳踢貓，用鞋扔貓，還掌摑貓。儘管蘇馬已經道歉，稱這是個別事件，表明全家都很愛惜貓兒，但韋斯咸發聲明譴責他的行為，會作內部處理，英國《太陽報》更表示他有機會惹上官非。



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英國《太陽報》披露，蘇馬的哥哥在周日將一段蘇馬虐貓的片段放到社交網站上，首先見到蘇馬左手拿住一隻貓行出來，跟住就像開龍門球那樣放手，再一腳踢向貓兒，貓兒在地上翻滾，滾出了鏡頭外。接着是另一段，蘇馬拿起鞋子扔貓，追出飯廳。最後一段，是一個小朋友將一隻貓抱到枱上，之後蘇馬一掌打向貓兒，將它從小朋友的懷中打走。

【蘇馬虐貓片段】

Kurt Zouma volleying his cat 😱😱

pic.twitter.com/I7s3gpHpPf — The72 - We Love the #EFL (@_The72) February 7, 2022

據《太陽報》消息指，這位前車路士球員那時很憤怒，因為貓兒搗亂，不小心打碎了花瓶，還將廚櫃的燈飾拆了下來。

虐貓片段曝光後，27歲的蘇馬道歉，他說：「我想為自己的行為道歉。我的行為無可辯解，我真心地後悔。對於所有因片段而感到不安的人，我深切道歉。我想跟大家保證，我們兩隻貓十分安好及健康。我們全家都愛牠們及珍惜牠們，這種行為只是個別事件，不會再發生的。」

韋斯咸中堅葛特蘇馬。（Getty Images）

韋斯咸就事件發聲明：「韋斯咸毫無保留地譴責我們的球員蘇馬，在網上流傳影片中的行為。我們已經跟蘇馬談過，並將會內部處理此事，但我們想表明立場，絕不會寬恕虐待動物的行為。」英國皇家防止虐待動物協會表示，收到至少一宗關於此片段的投訴，他們一向跟警方緊密合作，調查虐待動物的個案。

【未來兩輪英超賽程（按圖放大）】